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Emekli zammı netleşiyor! 6 aylık enflasyon farkı ile 2022 emekli zammı ne kadar oldu? En düşük SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar oldu?

Emekli zammı netleşiyor! 6 aylık enflasyon farkı ile emekli zammı açıklandı mı? En düşük SSK, Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar oldu?

Emekli zammı için beklenilen gün gelirken gözler 6 aylık enflasyon farkına çevrildi. Mayıs ayı enflasyon oranı yüzde 2,98 artışla 73,50 oranında gerçekleşirken 5 aylık enflasyon farkı ise yüzde 35,64 olarak hesaplandı. Bugün açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamları ile 6 aylık enflasyon farkı netlik kazanacak ve en düşük SSK, Bağ-Kur emekli maaşı şekillenecek. İşte, 2022 emekli zammı son dakika gelişmeleri...

04.07.2022 - 08:47 | Güncelleme: ABONE OL

  • Son dakika emekli zammı gelişmeleri milyonlarca emekli tarafından takip ediliyor. 4 Temmuz Pazartesi günü, Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon oranı da netlik kazanacak. 5 aylık enflasyon farkı yüzde 35,64 olarak hesaplanırken 6 aylık enflasyon farkının belli olmasının ardından en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına uygulanacak zam oranı da açıklanacak. İşte, 2022 emekli zammı son durum...

  • BUGÜN AÇIKLANIYOR! 6 AYLIK ENFLASYON NE KADAR OLDU?

    Emekli ve memur zammı için belirleyici olan Haziran ayı enflasyon rakamları 4 Temmuz Pazartesi günü TÜİK tarafından açıklanacak. 5 aylık enflasyon farkı 35,64 oranında gerçekleşirken 6 aylık enflasyon farkı henüz belli olmadı.

  • EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI BELLİ OLDU MU?

    Emekli maaş zamları henüz belli olmadı. 4 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak olan 6 aylık enflasyon farkının ardından emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranının kesinleşmesi bekleniyor.

  •  EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

    5 Aylık enflasyon oranının belirlenmesiyle birlikte SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin Temmuz'da alacağı zam oranı şekillenmeye başladı.

    4 aylık enflasyon rakamı 31,71 olurken Mayıs enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 5 aylık oran yüzde 35,64’e yükseldi. Ortalama enflasyon beklentisi üzerinden yapılan hesaplamaya göre ise temmuz ayında maaş zamlarının yaklaşık yüzde 40 oranında zamlanması bekleniyor. 

  • 3600 ek gösterge ile ilgili torba kanun teklifinin TBMM Plan Bütçe Komisyonu’ndaki görüşme sırasında önerge ile değişiklik yapıldı. Halen 2500 TL olan en düşük emekli aylığının 3000 TL ‘ye çıkartılmasını öngören madde değiştirildi. En düşük emekli aylığı 3500 TL ‘ye çıkartıldı.

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