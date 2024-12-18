Emekli zammında tablo netleşiyor! 2025 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Yeni yıla kısa bir süre kala emekli maaşlarında yapılacak düzenlemeler bekleniyor. TÜİK tarafından açıklanan kasım ayı enflasyon verilerin sonrasında gözler yılın son enflasyon rakamlarına çevrildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları, en düşük emekli maaşı zammı konusunu yeniden gündeme getirdi. Geçtiğimiz aylarda en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olarak belirlenmişti. Peki, Ocak ayında maaşlarda beklenen artış oranı ne olacak, 2025 en düşük emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte emekli zammı son dakika gelişmeleri...
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Emekli zammında son dakika gelişmeleri merakla takip ediliyor. TÜİK’in kasım enflasyon verilerini açıklamasıyla, yılın son enflasyon verisi bekleniyor. Özellikle emekliler, yeni maaş hesaplamaları için enflasyon farkı ve zam oranlarını yakından gözlemliyor. Temmuz ayında en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL’ye yükseltilmişti. Peki, ocak ayında maaşlarda ne kadarlık bir artış olacak? 2025 Ocak en düşük emekli maaşı kaç TL'ye yükselecek? İşte emekli maaşı zam oranlarına dair son durum...
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI: "EMEKLİMİZİ ENFLASYONA EZDİRMEMEYECEĞİZ"
"Emeklilerin yaşadığı sıkıntıların bir kardeşiniz olarak farkındayım. Fahiş fiyat artışlarının özellikle emeklilerimizi zorladığını çok iyi biliyorum. Toplumun tüm kesimleri gibi emeklilerimizi de enflasyona ezdirmeme prensibimize bağlıyız, bu vaadimizin sonuna kadar arkasındayız. İnşallah önümüzdeki süreci bu hassasiyetle sürdüreceğiz. Enflasyonda düşüş eğilimi inşallah bundan sonra hızlanarak sürecek."
BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda, Bakanlığın 2025 yılı bütçesi üzerinde konuşma yaptı.
Bakan Işıkhan, "2024 yılında; Kamu görevlilerimize ve emeklilerimize; yüzde 15 + yüzde 10 oranında zam yapılmış, buna ek olarak enflasyon farkları da maaşlara yansıtılmıştır. Böylece; Ocak ayında yüzde 49,25, Temmuz ayında ise yüzde 19,31 oranında artış sağlanmıştır. Bu artışlarla birlikte, en düşük devlet memuru aylığı, 2024 yılı Temmuz ayında, 39 bin 177 liraya yükselmiştir. Bu başarı, hükümetimizin kamu çalışanlarına yönelik duyarlılığını açıkça ortaya koymaktadır. 2025 yılı için: Kamu görevlilerimiz ve emeklilerimize yüzde 6 + yüzde 5 oranında zam yapılması karara bağlanmıştır.
Enflasyon farklarının yüksek olması durumunda, farkın maaşlara eklenmesiyle kamu görevlilerimizin alım gücünü korumaya yönelik kararlılığımız sürecektir. 2025 yılında gerçekleştireceğimiz toplu sözleşme görüşmeleriyle, 2026 ve 2027 yıllarını kapsayacak şekilde kamu görevlilerimizin mali ve sosyal haklarını yeniden masaya yatıracağız. 2025 yılında da tüm tarafların mutabık kalacağı sonuçlara ulaşmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.
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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NTV'ye yaptığı açıklamalarda, şu anda 12 bin 500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşına zam konusunda yeşil ışık yaktı ve şunları söyledi;
"Bizim en temel kuralımız, enflasyona ezdirmeme kuralıdır. Burada temel mekanizmaların çalışacağını belirtmek istiyorum. Mutlaka bir çalışma yapılacaktır."
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MERKEZ BANKASI'NIN ENFLASYON HEDEFİNE GÖRE EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM GELECEK?
Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 44 olarak revize edildi. Yıl sonunda enflasyon yüzde 44 olursa, bu yılın temmuz – aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon yüzde 15,45 olacak. SSK ve BAĞ – KUR emeklilerine ocak ayında, bu yılın temmuz – aralık dönemindeki enflasyon oranında, yani yüzde 15,45 oranında zam yapılacak. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına 2024 yılı ocak ayında yüzde 49,25, temmuz ayında ise yüzde 24,73 oranında zam yapıldı.
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6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
TÜİK'in 3 Ocak 2025 tarihinde aralık enflasyon rakamlarını açıklamasıyla Temmuz-Aralık arasındaki 6 aylık enflasyon farkı netleşecek.
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SGK 4A, 4B, 4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA TABLOSU
4A AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ
4B AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ
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