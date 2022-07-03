Emekli vekilin aylığı katlanıyor

Memurlara ek gösterge verilmesine ilişkin kanun teklifinin hafta içinde TBMM Plan Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri sırasında değişiklik yapılarak milletvekillerinin emekli aylıklarının cumhurbaşkanı ödeneğine endekslenmesi uygulamasına son verildi. Emekli vekil aylıkları göstergeye bağlandı. Bundan böyle emekli TBMM Başkanları ve başbakanlar 126.000 gösterge; emekli milletvekili, cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlar da 115.225 gösterge üzerinden aylık alacaklar.

YÜRÜRLÜK TARİHİ TEMMUZ AYINA ÇEKİLDİ

Komisyonda değişiklik yapılırken, aylıkların yeni sistem üzerinden ödenmesine başlama tarihi 15 Ocak 2023 olarak belirlendi. Fakat ek göstergeye ilişkin kanun teklifinin cuma gecesi TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeleri sırasında yürürlük tarihlerini düzenleyen son maddesi değiştirildi. Milletvekillerinin emekli aylıklarını gösterge sistemine bağlayan 13. maddenin yürürlük tarihi temmuz ayı olarak belirlendi. Böylece emekli milletvekilleri bu aydan itibaren zamlı maaş alacaklar.

VEKİLLERİN EMEKLİ AYLIĞI KATLANACAK

Komisyonda belirlenen 126.000 ve 115.225 gösterge tutarları, memur maaş katsayısı ile çarpılarak, aylıkları belirlenecek.

2022 yılının ocak – haziran döneminde memur maaş katsayısı 0,235445 olarak uygulandı. Bu katsayı üzerinden yapılan hesaplamayla, “ek ödeme hariç” emekli TBMM Başkanları ve başbakanların aylıkları 29 bin 666 TL, emekli milletvekili, bakan ve cumhurbaşkanı yardımcılarının aylıkları da 27 bin 129 TL olacak. Ancak, pazartesi günü enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur maaş katsayısı temmuz ayından geçerli olmak üzere yeniden belirlenecek. Ek bütçedeki personel gideri hesaplamaları ile tüm açıklamalar temmuz ayında memur maaşlarındaki artışın yaklaşık yüzde 40 oranında olacağı yönünde. Kesin rakam, pazartesi açıklanacak enflasyon oranı ile belli olacak.

Beklendiği gibi memur maaşları yüzde 40 oranında artarsa emekli TBMM Başkanları ve başbakanların aylıkları 41 bin 532 TL, emekli cumhurbaşkanı, bakan ve milletvekillerinin aylıkları ise 37 bin 981 TL’ye çıkacak. Tüm emeklilere verilen yüzde 4 oranındaki ek ödemeyle birlikte ellerine geçen emekli aylığı tutarı sırasıyla 43 bin 194 TL ve 39 bin 500 TL olacak.

Böylece halen 18 bin 860 TL olan emekli vekillerin aylığı yüzde 109.44 oranında, 31 bin 434 TL olan emekli TBMM Başkanları ve başbakanların aylıkları ise yüzde 37.41 oranında artacak. 2021 yılı aralık ayına göre ise artış oranları emekli vekillerde yüzde 140, diğerlerinde yüzde 57.32’e ulaşacak.

ÇALIŞMAYA DEVAM EDEN EMEKLİ VEKİLLERİN 2 MAAŞ TOPLAMI 95 BİN TL'Yİ AŞACAK

Halen aktif görevdeki milletvekillerinin bir kısmı emekli vekillerden oluşuyor. Milletvekili maaşı şu an yaklaşık 40 bin lira düzeyinde. Memur maaşına paralel yüzde 40 oranında arttığında temmuz ayından itibaren 56 bin liraya yükselecek.

Aynı zamanda emekli olan aktif milletvekillerinin emekli aylığı da 39 bin 500 liraya çıkacağı için, aylık gelirleri 95 bin 500 lirayı bulacak.

Milletvekili emekli aylığı nasıl artacak? Mevcut Temmuzda memur maaşları % 40 artarsa Değişim 2021 (Ek ödeme dahil) Ek ödeme hariç Ek ödeme dahil Ek ödeme hariç Ek ödeme dahil 2022 Ocak ayına göre 2021 Aralık ayına göre Emekli cumhurbaşkanı (*) 36.608 TL 40.300 41.912 40.300 41.912 0,00 14,50 Emekli TBMM başkanı, başbakan 27.456 TL 30.225 31.434 41.532 43.194 37,41 57,32 Emekli cumhurbaşkanı yardımcısı, bakan ve milletvekili 16.474 TL 18.135 18.860 37.981 39.500 109,44 139,77 (*) Emekli cumhurbaşkanı aylığı yıl boyunca sabit kalacak

EMEKLİ TBMM BAŞKANLARI EMEKLİ CUMHURBAŞKANLARINI GEÇECEK

Yapılan değişiklik ile emekli TBMM Başkanlarının aylıklarındaki artış oranı gerek memurlara, gerekse emekli vekillere göre düşük kaldı. Ancak, emekli cumhurbaşkanı aylıkları bu yıl sadece yüzde 14.5 oranında artırıldığından ve temmuz ayında ayrıca bir artış yapılmadığından emekli TBMM Başkanları ve başbakanların aylıkları, emekli cumhurbaşkanlarını geçecek.

Daha önce emekli cumhurbaşkanlarının aylığı 100 TL ise emekli TBMM Başkanı ve başbakanlar 75 TL, emekli vekiller ise 45 TL aylık alıyorlardı. Yeni gösterge sistemiyle dengeler tümüyle değişti.

EMEKLİ BELEDİYE BAŞKANLARINA İLAVE ÖDEMEDE EŞİTLİK SAĞLANACAK

2008 yılından önce göreve başlayıp makam ve temsil tazminatından yararlanamayan emekli belediye başkanlarına her ay ilave ödeme yapılıyor. İlave ödeme tutarı belde, ilçe, il ve büyükşehir belediye başkanlarına farklı uygulanıyor.

2008 yılından sonra seçilen belediye başkanları arasında ise daha önce kamuda çalışmış olanlar ile çalışmamış olanlar arasında fark bulunuyordu. Kamuda hiç çalışmamış olanlar ilave ödemeden yararlanamıyorlar.

Yapılan değişiklik ile emekli belediye başkanları arasında ayrıma son verildi. Daha önce ilave ödemeden yararlanamayan belediye başkanlarının aylıklarında 2 bin 204 TL ile 5 bin 877 TL arasında değişen tutarlarda artış olacak.