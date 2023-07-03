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Emekli ve memurun gözü bugün açıklanacak enflasyon rakamlarında

Milyonlarca çalışanın, memurun ve emeklinin gözü bugün açıklanacak enflasyon verilerine dönmüş durumda. TÜİK tarafından açıklanacak haziran ayına ilişkin enflasyon verileri 6 aylık enflasyon farkını belirleyecek. 6 aylık enflasyon farkı ise memur ve emeklilerin ara zammının ne kadar olacağını belirleyecek en kritik açıklamalardan bir tanesi olarak bekleniyor.

Giriş: 03.07.2023 - 07:45 | Güncelleme: ABONE OL
Emekli ve memurun gözü bugün açıklanacak enflasyon rakamlarında
HABERTURK.COM

Memur ve emekli maaş zammını bekleyen milyonlarca kişi gözünü Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bugün açıklayacağı enflasyon verilerine çevirmiş durumda. 3 Temmuz Pazartesi (bugün) saat 10.00’da açıklanacak olan haziran ayına ilişkin enflasyon verileri 6 aylık enflasyon farkının da netleşmesini sağlayacak.

Memur ve emekliye yapılacak zammı belirleyecek olan 6 aylık enflasyon farkı, geçtiğimiz ayın rakamları ile birlikte ilk 5 ayda 14,52 olarak belirlenmişti.

PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ YAYINLANDI

Merkez Bankası, Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Geçen ay yüzde 2,49 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,81'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 38,55 oldu.

TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 29,84'ten 30,65'e yükselirken, 24 ay sonrası için yüzde 17,74'ten 18,12'ye çıktı.

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,17 iken, bu anket döneminde yüzde 38,55 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,84 iken, bu anket döneminde yüzde 30,65 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,74 ve yüzde 18,12 olarak gerçekleşti

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