Emekli bayram ikramiyelerinin bu yıl tahsis numaralarına göre ödeneceğinin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklamasının ardından "Emekli tahsis numarası nasıl sorgulanır?" sorusu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. İşte Emekli tahsis numarası sorgulama ekranı 2020...

EMEKLİ TAHSİS NUMARASI NEDİR, NASIL ÖĞRENİLİR?

Tahsis numarası; SGK tarafından emekli maaşı bağlanan kişileri tek bir numara aracılığıyla takip edebilmek adına belirlenmiş bir numaradır. Bakan Selçuk; “Buna göre ikramiyeler 4a (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre yani 17, 18, 19 olanlar için 7 Nisan; 20, 21, 22 olanlar için 8 Nisan; 23, 24 olanlar için 9 Nisan; 25, 26 olanlar için 10 Nisan’da; 4b (Bağ-Kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan’da ödenecek.” dedi

Emekli tahsis numarası öğrenildikten sonra son rakamına bakarak bayram ikramiyesinin hangi gün alınacağı belirlenebilir.

EMEKLİ TAHSİS NUMARASI SORGULAMA

Tahsis numarası e-devlet üzerinden öğrenilebilir. E-devlet ile tahsis numarası öğrenebilmek için sisteme girdikten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’nun hizmetleri arasında evrak takibi sorgulaması ile SGK tahsis numarası görülebilir.

EMEKLİ TAHSİS NUMARASI SORGULAMA

EMEKLİYE İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 7-11 Nisan tarihleri arasında ödeneceğini açıkladı. SSK’lılar 7-10 Nisan tarihleri arasında, Bağ-Kur’lular ve Emekli Sandığı emeklileri de 11 Nisan’da bayram ikramiyesi alacak.