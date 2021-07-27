Emekli resim öğretmeni yaşadığı apartmanı resim galerisine dönüştürdü

Yaklaşık 30 yıllık çalışma hayatının ardından emekli olan Durmuş, 2000 yılında ilçeye bağlı Elmaalan Mahallesi'nde yaptırdığı 3 katlı apartmanı sanat galerisine dönüştürdü.
Haydar Durmuş, AA muhabirine, çocukluğunda babasının işlettiği kahvehanede masalarda bırakılan boş sigara paketlerinin üzerine insan ve otobüs figürleri çizerek resim yapmaya başladığını söyledi.
İlkokulda resim yeteneğinden dolayı arkadaşlarının yanında farklı bir yeri olduğunu dile getiren Durmuş, lise yıllarında resme olan ilgisinin daha da arttığını ifade etti.
Durmuş, 1965 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra aynı yıl resim öğretmeni olarak atandığını anlatarak, "Öğretmenliği düşünmezken resim sevdası yüzünden öğretmen oldum. Fakat sonra öğretmenliği de sevdim." dedi.
Öğrencilik yıllarından başlayarak paletinin hala kurumadığını ifade eden 79 yaşındaki Durmuş, "Hep çalıştım. Ankara, İzmir, İstanbul olmak üzere çeşitli illerde birçok sergiler açtım. Açtığım sergileri 30'a kadar saydım, sonra saymayı bıraktım." diye konuştu.
Haydar Durmuş, eserlerinin Trabzon'daki evinin çatı katında bulunduğunu ancak 2000 yılından sonra Arsin'de yaptırdığı üç katlı binaya taşıdığını belirterek, "Eserlerimin bir kısmını arkadaşlarıma verdim, bir kısmı da bende. Eşimle birlikte orta kata yerleştim ama binanın diğer katlarını da müze yapmaya karar verdim." ifadesini kullandı.
- "Yağlı boya ve akrilikle yaptığım büyüklü küçüklü 4 binin üzerinde resmim var"
Yıllar içinde çevresindeki ressam arkadaşlarının yanı sıra Azerbaycan, Rus ve İranlı ressamlardan da takas yöntemiyle 250'yi aşkın eser topladığını dile getiren 3 çocuk, 7 torun sahibi Durmuş, evini, sanat evine dönüştürme fikri üzerinde çalıştığını aktardı.
Karadeniz Bölgesi'nin kendisine ilham kaynağı olduğunu vurgulayan Durmuş, şöyle devam etti:
"Renk ve biçim olarak çok zengin bir coğrafyamız var. Hiçbir resmi tabiatın karşısına geçip yapmadım. 2000 yılından sonra yaptığım resimleri kayıt altına aldım. Şimdiye kadar toplamda ne kadar resim yaptım onu da bilmiyorum. Yağlı boya ve akrilikle yaptığım büyüklü küçüklü 4 binin üzerinde resmim var. Ressamlardan topladığım eserler bunun dışında. Ayrıca sulu boya, ağaç baskıları, karikatürleri de kayıt altına almadım."
Durmuş, evinin hemen hemen her bölümünde eserlerini sakladığını belirterek, şunları kaydetti:
"Resim yapayım da eserlerimi koyacak yer bulunur. Gerekirse yatak odama onları koyarım. Sağlığım el verdiği sürece çalışmaya devam edeceğim. Çünkü resim beni dinlendiriyor. Kovid-19 dönemindeki yasaklarda da hem resim yaparak hem de bahçeyle ilgilenerek vakit geçirdim."
Eserlerini, resmin değerini bilenlere verdiğini anlatan Durmuş, çalışmalarını 500 ila 10 bin lira arasında değişen fiyatlarla sattığını da sözlerine ekledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!