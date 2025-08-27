Emekli promosyon ödemeleri güncellendi! Ağustos 2025 en yüksek emekli promosyon veren banka hangisi ve ne kadar veriyor?
Ağustos ayı emekli promosyon kampanyaları güncellendi. Emekli maaşını en yüksek emekli promosyonu veren bankaya taşımak isteyenler Garanti Bankası, Yapı Kredi, Halkbank, ING bank, İş Bankası, TEB gibi bazı bankaların promosyon tutarlarını araştırıyor. Özel ve kamu bankalarının sunduğu promosyon miktarları ise birbirinden farklılık gösteriyor. Peki en yüksek emekli promosyon veren banka hangisi ve ne kadar veriyor? İşte, Ağustos 2025 yılı için banka banka güncel promosyon ödemeleri…
Emekli promosyon ödemelerinde son gelişmeler yakından takip ediliyor. Özel ve kamu bankaları emeklilere promosyon kampanyası sunmaya devam ediyor. SSK, Bağ-Kur, EYT ve Emekli Sandığı vatandaşlar için sunulan yeni promosyon rakamları, maaş tutarına göre 12 bin TL'den başlayıp özel bankalarda 27 bin TL'ye kadar çıkıyor. En son Temmuz ayında yapılan maaş zamlarının ardından hem kamu hem de özel bankalar, emeklilerin maaşlarını kendi bünyelerine taşımaları için farklı promosyon teklifleri sunmaya başladı. Peki Ağustos 2025 en yüksek emekli promosyon veren banka hangisi ve ne kadar veriyor? İşte detaylar
AKBANK
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Ağustos– 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında Akbank'a taşıyarak promosyon başvurusunda bulunan ve 3 yıl boyunca maaşını Bankamızdan almayı taahhüt eden emeklilerimiz 15.000 TL'ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir.
Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Akbank Vadesiz hesabından veya Axess/Wings kredi kartlarından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2.500 TL nakit ödül ile 17.500 TL ödül fırsatından yararlanabileceklerdir.
Üstelik, Şubeye gitmeye gerek kalmadan Akbank Mobil ve İnternet veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaşlarınızı kolayca Akbank'a taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz.
YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI
15 Haziran 2025 – 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında SGK Promosyon Taahhüdü veren tüm emekli müşterilerimiz 27.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
27.000 TL'ye Varan Nakit Promosyon Kampanyası 15 Haziran 2025 – 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 27.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir
VAKIFBANK
1 aylık emekli maaşı tutarı;
10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
10.000 TL – 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
ZİRAAT BANKASI
10.000.-TL ye (10.000.-TL hariç) kadar olanlara 5.000.-TL,
10.000.-TL - 15.000.-TL (15.000.-TL hariç) arasında olanlara 8.000.-TL,
15.000.-TL - 20.000.-TL (20.000.-TL hariç) arasında olanlara 10.000.-TL,
20.000.-TL ve daha fazla olanlara 12.000.-TL
HALKBANK
Maaşını 3 yıl boyunca Bankamız aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
ING EMEKLİ PROMOSYONU 2025
Banka emekli maaşını ING’ye taşıyanlara, ek promosyonlarla birlikte 25.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuyor.
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 25.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz.
Yeni emekliler ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.
DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU
Kampanya 16.07.2025 ile 30.09.2025 tarihleri arasında DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile Bankamızdan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.
Emekli maaşınızı şubelerimize gelmenize gerek kalmadan MobilDeniz'den veya e-Devlet üzerinden bankamıza aktarabilir, promosyon başvurusuna şubelerimiz ve 0850 222 0 800 iletişim merkezimizi arayıp maaşınızı 3 yıl süre ile bankamızdan alma sözü vererek dahil olabilirsiniz.
Ek ürün kampanyalarından faydalanmak isteyenler kampanya başvuru anında almak istediği ürünlere ilişkin başvurularda bulunması gerekmektedir.
20.000 tl ve üzeri toplam promosyon 27.000 TL,
0-9.999 TL toplam promosyon 17.000 TL,
TEB
Emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon (12.000 TL'ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor. 2 veya üzeri vereceğiniz(Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatınıza ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon kazanabilirsiniz.
Toplamda 12.000 TL'ye varan ana promosyona ilave 9.000 TL ek promosyona hak kazanmak için:
Müşterinin ilk olarak; Elektrik veya Doğalgaz Faturası olan iki adet otomatik fatura talimatı vermesi gerekmektedir. (2 fatura talimatı vermeden ek promosyondan faydalanılamaz.)
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON 2025
İŞ Bankası 2025 promosyon miktarını "Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası’ndan alan müşterilere özel 15.000 TL’ ye varan nakit promosyon fırsatı!
Üstelik 6.000 TL’ye varan ek promosyon, Maximum Kart'ı yıllık ücret ödemeden kullanma, diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekebilme, ücretsiz para transferi, indirimli faiz oranlarıyla Ek Hesap ve daha birçok ayrıcalık İş Bankası'nda!
1-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında SGK emeklilerinin ilk defa vereceği otomatik fatura ödeme talimatları için geçerlidir ve kampanya süresince verilen ilk fatura talimatına 500 TL MaxiPuan, ikinci fatura talimatına toplam 750 TL MaxiPuan, üçüncü fatura talimatına toplam 1.000 TL MaxiPuan verilecektir. Emekli maaşını İş Bankası’ndan alan SGK emeklilerinin ilk fatura talimatlarına 1.000 TL’ye varan MaxiPuan! " ifadeleriyle duyurdu.
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA'da emekli maaşı
10.000 TL'ye kadar olan emeklilerimize 6.250 TL,
10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilerimize 10.000 TL,
15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilerimize 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilerimize 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.
Emekli promosyon avantajından 25 Temmuz - 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA'dan almayı taahhüt eden emekli müşterilerimiz yararlanabilir.
EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?
Emeklilerin bir bankadan promosyon alabilmesi için o bankaya emekli maaşını taşıması ve maaşını bu bankadan çekmeyi taahhüt etmesi zorunlu. Maaşlarını istedikleri bankaya taşıyabilen emeklilerin bunu bankaya bildirmesi gerekiyor. Bildirim banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.
Taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabiliyor. Ancak mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu emeklide kalıyor, kalanını ise iade ediliyor.
Promosyon tutarı emeklinin maaş miktarına göre belirleniyor. Bankaların duyurduğu promosyon tutarı maaşı en yüksek emeklilere ödenen miktar oluyor. Emekli maaşı azaldıkça ödenen promosyon miktarı da düşüyor. Banklara 3 yılda bir bu promosyonları verirken emekliler senede bir banka promosyonlarını almak istiyor.