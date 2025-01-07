Emekli maaşı 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 TL olanlar ne kadar maaş alacak? 2025 Ocak emekli maaşı hesaplama
Emekli zammı 2025 Ocak-Haziran dönemi için belli oldu. 6 aylık enflasyona göre emekli zam oranı yüzde 15,75 oldu. En düşük emekli aylığı ise 14 bin 469 TL olarak hesaplandı. 2025 Emekli zammı sonrası milyonlarca vatandaş, ne kadar maaş alacaklarını araştırmaya başladı. Bu noktada ''Emekli maaşı 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 TL olanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. İşte, 2025 Ocak zammı ile yeni SSK ve Bağkur emekli maaşı tablosu...
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Emekli maaşı 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 TL olanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. Yılın son 6 ayına ait enflasyon rakamları ile emekli maaşı zam oranı yüzde 15,75 olarak belirlendi. En düşük emekli aylığı ise 14 bin 469 TL oldu. Alacakları yeni aylık tutarlarını merak eden milyonlarca vatandaş zamlı emekli maaşı hesaplama tablosu araştırmasına başladı. Peki, 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak? İşte, 2025 Ocak zammı sonrası SSK ve Bağ-kur emekli maaşları son durum…
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6 AYLIK ENFLASYONA GÖRE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU!
Aralık ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Böylece Temmuz-Aralık dönemine ait 6 aylık enflasyon oranı belli oldu. Ocak ayında emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı da netleşti.
SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 15,75; memur zammı ise yüzde 11,54 oldu.
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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU, KAÇ TL?
SSK ve Bağ-Kur'luların taban aylıkları 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükseldi. Memur emeklisinin taban aylığı ise 19 bin 617 TL oldu.
Ek ödeme dahil yüzde 15,75 oranında artırıldıktan sonra kök aylıkların 14.469 TL’nin altında kalması halinde aradaki fark hazine tarafından karşılanarak ödenecek.
En düşük emekli aylığı zammı için kanun değişikliği yapılacak. Kanun değişikliğinin ocak ayındaki emekli aylığı ödemelerine yetişmemesi halinde ocak ayı farkları emeklilerin hesaplarına yatırılacak.
En düşük emekli aylığı ilk kez 2019 yılında 1000 lira olarak belirlendi. Geçen yıl temmuz ayında ise 10.000 TL’den 12 bin 500 TL’ye yükseltildi.
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EMEKLİ MAAŞI 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 TL OLANLAR NE KADAR MAAŞ ALACAK?
2025 Ocak zammı ile yeni emekli maaşları hesaplandı. İşte, zamlı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı tablosu şöyle:
12.500 alanlar 14.469
12.600 alanlar 14.585
13.000 alanlar 15.048
13.500 alanlar 15.626
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15.000 alanlar 17.363
15.500 alanlar 17.941
16.000 alanlar 18.520
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18.000 alanlar 20.835
19.000 alanlar 21.993
20.000 alanlar 23.150
24.000 alanlar 27.780
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25.000 alanlar 28.938
26.000 alanlar 30.095
30.000 alanlar 34.725
31.000 alanlar 35.883
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32.000 alanlar 37.040
39.000 alanlar 45.143
40.000 alanlar 46.300 TL alacaklar.
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YENİ MAAŞLAR NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri ayın 17'si ile 25'i arasında zamlı maaşlarını alacak. Emekli Sandığı emeklileri ise ayın 1'i ile 3'ü arasında eski maaşlarını alırken ay içinde farkları da yatacak. Memurlar ise ayın 15'i itibariyle zamlı maaşlarını alacak.
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