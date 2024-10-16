En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, son durum nedir?
Ocak ayında gerçekleştirilecek olan SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı maaş zamları, yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Emekli maaşlarında yapılacak artışa ilişkin tahminler yavaş yavaş ortaya çıkarken, "En düşük emekli maaşı ne kadar yükselecek, emeklilere uygulanacak zam oranı ne olacak?" soruları milyonlarca emeklinin ilgisini çekiyor. Eylül ayının sona ermesiyle birlikte, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan üç aylık enflasyon oranı da netleşti ve toplamda %8,92 olarak kaydedildi. İşte emekli maaş zamlarıyla ilgili son gelişmeler...
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TÜİK, Eylül ayı enflasyon verilerini 3 Eylül Perşembe günü kamuoyuyla paylaştı. Hatırlanacağı üzere, Temmuz ayında gerçekleşen 6 aylık enflasyon farkı ve yüzde 25'lik zam ile en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'ye çıkarılmıştı. Şimdi ise gözler, 2025 yılına yönelik zam oranlarında. “2025 yılında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, emekli maaşlarına hangi oranlarda artış yapılacak?” soruları, milyonlarca emekli için büyük önem taşıyor. Tüm ayrıntılar haberimizde...
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TÜİK 3 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!
Eylül ayında enflasyon aylık yüzde 2,97 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 3.23, Ağustos ayı için de yüzde 2,47, Eylül ayı için de yüzde 2,97 zammı hak etti ve kümülatif fark yüzde 8,90 oldu.
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Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından 6 aylık enflasyon farkı netlik kazanmış olacak. 6 aylık enflasyon farkının açıklık kazanmasının, ardından en düşük emekli maaşına gelecek zam oranı belli olmuş olacak.
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2025 OCAK EMEKLİYE YÜZDE KAÇ ZAM GELECEK?
Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç'ın 3 Ekim 2024 tarihli haberine göre;
SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine 2025 Ocak ayında bu yılın Temmuz – Aralık dönemindeki enflasyon oranında zam yapılacak. Şu ana kadar Temmuz ve Eylül arasındaki enflasyon farkı yüzde 8,92 oldu.
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Orta Vadeli Program’da 2024 yılı enflasyonu yüzde 41,5 olarak öngörüldü. Enflasyon tahmin doğrultusunda çıkarsa bu yılın Temmuz – Aralık dönemi enflasyonu yüzde 13,45 olacak ve Ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına bu oranda zam yapılacak.
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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?
Temmuz ayında en düşük emekli maaşı 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 25 zamla 12 bin 500 TL'ye yükseltilmişti.
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