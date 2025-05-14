Emekli maaş promosyon kampanyasında son durum! 2025 Mayıs ayı en yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangisi?
Emekli maaş promosyonu veren bankalar listesi sorgulanıyor. Maaşını taşıyan emeklilere 12.000 TL ile 27.000 TL arasında değişen promosyonlar sunuluyor. Emekli maaşı banka promosyonu 2025 Mayıs kampanyası ve güncel tutarlar, Vakıfbank, Yapı Kredi, Denizbank, Akbank, Halkbank, Denizbank gibi pek çok devlet ve özel banka çerçevesinde merak konusu oluyor. Peki en yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi ve ne kadar promosyon veriyor? İşte emekli promosyon tutarlarında son durum
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Emekli promosyonu veren bankalar araştırılıyor. Promosyon tutarları, emeklilerin aldıkları maaş miktarına göre farklılık gösteriyor. Bu noktada Yapı Kredi, Garanti, Denizbank, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası, Ing Bank, TEB ve diğer bankaların emekli banka promosyon tutarı merak ediliyor. Peki, 2025 en yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangisi?
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YAPI KREDİ EMEKLİ BANKA PROMOSYONU
15 Nisan 2025 – 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında maaşını Yapı Kredi’ye yeni taşıyacak olan SGK emekli müşterilerimiz 25.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
Mevcut Emekli Kampanyamız kapsamında sunulan 20.000 TL’ye varan promosyona ek olarak, kredi kartı ile 5 ay boyunca yapacakları harcamalarda her ay 1.000 TL harcamaya ayda 1.000 TL nakit iade olmak üzere toplamda 5.000 TL nakit iade fırsatı sunulacaktır.
0 - 9.999 TL maaş alan emeklilere 6.250 TL nakit promosyon, fatura talimatı verilmesi durumunda 2.500 TL, Kredi Kartı harcama sözüne 2.000 TL, Dijital aktiflik durumunda 500 TL toplamda 11.250 TL maaş promosyon ödemesi yapılmaktadır.
10.000 TL - 14.999 TL maaş alan emeklilere 10.000 TL nakit promosyon fatura talimatı verilmesi durumunda 2.500 TL, Kredi Kartı harcama sözüne 2.000 TL, Dijital aktiflik durumunda 500 TL toplamda 15.000 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır.
15.000 TL - 19.999 TL maaş alan emeklilere 12.500 TL nakit promosyon fatura talimatı verilmesi durumunda 2.500 TL, Kredi Kartı harcama sözüne 2.000 TL, Dijital aktiflik durumunda 500 TL toplamda 17.500 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır.
20.000 TL ve üzeri maaş alan emeklilere 15.000 TL nakit promosyon fatura talimatı verilmesi durumunda 2.500 TL, Kredi Kartı harcama sözüne 2.000 TL, Dijital aktiflik durumunda 500 TL toplamda 20.000 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır.
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AKBANK EMEKLİ PROMOSYON 2025
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Mayıs – 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında Akbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Bankamızdan almayı taahhüt eden emeklilerimiz 15.000 TL'ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir.
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DENİZBANK EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI
Emekli Maaş Promosyon Kampanya Şartları
Kampanya 04.10.2024 ile 30.06.2025 tarihleri arasında DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile Bankamızdan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.
Emekli maaşınızı şubelerimize gelmenize gerek kalmadan MobilDeniz'den veya e-Devlet üzerinden bankamıza aktarabilir, promosyon başvurusuna şubelerimiz ve 0850 222 0 800 iletişim merkezimizi arayıp maaşınızı 3 yıl süre ile bankamızdan alma sözü vererek dahil olabilirsiniz.
Ek ürün kampanyalarından faydalanmak isteyenler kampanya başvuru anında almak istediği ürünlere ilişkin başvurularda bulunması gerekmektedir.
Emekli maaş promosyonu için 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emeklilerimize ;
0-9.999 TL arası maaş alanlara 5.000 TL
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 8.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacaktır.
Ayrıca Yeni hesap açan ve kampanyaya katılan emeklilerimize ek olarak;
Mobil Deniz uygulamasını indirip kullanması durumunda 1,000 TL Nakit,
KMH ürün başvurusu yaparak ürüne sahip olması durumunda 1,000 TL Nakit,
Kredi Kartı başvurusu yaparak ürüne sahip olması durumunda 2,000 TL Nakit,
Fatura otomatik ödeme talimatı vermesi durumunda maaş tutarına göre;
0-9.999 TL arası maaş alanlara 1.000 TL
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 2.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 3.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 4.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacaktır.
DenizBank Kredi kartı ve Kredili Mevduat Hesap başvurusunda bulunan müşterilerin taleplerini değerlendirme sonucunda onaylama hakkını saklı tutar.
Promosyon ödemesi, emekli maaş tutar aralığı dikkate alınarak yatırılacak olup ödemeler ilk emekli maaşının DenizBank hesaplarına yatmasını takip eden 2 iş günü içerisinde nakit olarak hesabınıza yatırılacaktır.
Ödül yatırıldıktan sonraki 3 yıl içerisinde emekli maaşı kesilen veya maaşını taşıyan emeklilerden, ek ürün promosyonları ile birlikte yatırılan toplam promosyon tutarı, yazılı bildirime gerek kalmaksızın kıstelyevm usulü geri hesabınızdan alınacaktır.
Ek ürünler için ödül alan emeklinin ürün sahipliğini 3 yıl içerisinde iptal etmesi durumunda ilgili ürün için yatırılan promosyon tutarı yazılı bildirime gerek kalmaksızın kıstelyevm usulü geri alınacaktır.
Otomatik fatura ödeme talimatınızın 3 ay süre ile ödenmemesi durumunda otomatik fatura talimatınıza istinaden yatırılan promosyon tutarı yazılı bildirime gerek kalmaksızın kıstelyevm usulü hesabınızdan geri alınacaktır.
DenizBank, Kredi kartı, KMH’ını onayladığı ve promosyon ödediği bir müşterinin ileriki dönemdeki kredibilite değerlendirmesine göre ürün sahipliğini iptal etme hakkını saklı tutar. Ürünü iptal olan emekliden kıstelyevm usulü ödenen promosyon geri alınacaktır.
Birden fazla emekli maaş alan emeklilerimize ödenecek promosyon tutarı maaş tutarlarının toplamı dikkate alınarak hesaplanacaktır.
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GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON
Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 31 Mayıs 2025’tir. Bankamız Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.
Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 15.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanın!
SGK emeklilerine özel Emeklilere Bonus şimdi Garanti BBVA’da! SGK emeklilerine özel Emeklilere Bonus’un ayrıcalıklı dünyasında yerinizi alın.
Garanti BBVA’da emekli maaşınızın bağlı olduğu Vadesiz TL hesabınızı kullanarak Garanti BBVA Mobil ve Garanti BBVA İnternet üzerinden yapacağınız havale ve hafta içi saat 08.30 - 16.00 arası olan EFT/FAST işlemlerinizi ücretsiz olarak gerçekleştirebilirsiniz! (01.04.2021 itibarıyla geçerli olan uygulama, resmî tatil günleri ve hafta sonlarını kapsamamaktadır. Uygulamaya daha önceki tarihlerde yapılan EFT/FAST ve havale işlemleri dahil değildir.)
Siz de şubeye gitmeden Garanti BBVA Mobil üzerinden müşterimiz olun, Garanti BBVA emekli promosyonu ödemelerinden hemen yararlanın.
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ING
Emekli maaşınızı ING’den almaya başlayarak 15.000 TL’ye varan ek koşulsuz nakit emekli promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz
1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,
10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL emekli maaş promosyonu,
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL emekli maaş promosyonu,
15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TLemekli maaş promosyonu,
20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit emekli maaş promosyon ödemesi alırsınız.
Kampanyadan emekli maaşını 3 yıl boyunca bankamızdan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterilerimiz yararlanabilir.
Promosyon ödemesinden faydalanmak için herhangi bir ürün koşulu bulunmamaktadır.
Promosyon taahhütnamesinin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 10.000 TL'ye kadarsa 6.250 TL, 10.000 TL-15.000 TL arasındaysa 10.000 TL, 15.000 TL-20.000 TL arasındaysa 12.500 TL, 20.000 TL'nin üzerindeyse 15.000 TL nakit promosyon ödenir.
Kampanya 1 - 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler için geçerlidir. Bu tarihler dışında promosyon alan müşteriler kampanyadan yararlanamaz.
Nakit promosyon başvuru işlemleri Cebimdeki Danışman, ING Telefon Bankacılığı ve ING Şubeleri aracılığı ile yapılabilir.
Bankamızdan birden fazla emekli maaş alınıyor olması durumunda, ödenecek promosyon tutarı maaş tutarlarının toplamı dikkate alınarak hesaplanır ve tek bir promosyon ödemesi yapılır.
Nakit promosyon ödemesi 3 yıl için peşin olarak yapılır ve 3 yıllık taahhüt süresinin başlangıcı olarak nakit promosyonun hesaba yatırıldığı tarih esas alınır.
Nakit promosyon ödemesi yapıldıktan sonra 3 yıllık taahhüt süresi içerisinde gelir/aylığın artması halinde ilave promosyon ödemesi yapılmaz.
3 yıllık taahhüde aykırılık olması halinde, tarafınıza ödenen promosyon bedeli, taahhüdün kalan süresi dikkate alınarak kıstelyevm esasa göre geri alınır.
Aynı anda birden fazla ek promosyon kampanyasından yararlanılamaz.
ING belirtilen hizmetleri sonlandırma ya da koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
1 Mart 2020 tarihi sonrasında bankamız diğer ek promosyonlarından dahil olmuş, yararlanmış ya da talepte bulunan müşterilerimiz, 1 Mayıs 2025 tarihi itibariyle koşulsuz nakit promosyon alması durumunda mevcut kampanya/talepleri iptal edilerek kıstelyevm usulü iade alınacak ve 15.000 TL’ye varan nakit promosyondan yararlanır.
Yeni emekliler ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar da tüm SGK emeklileri gibi, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.
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VAKIFBANK
Maaşını VakıfBank’a taşıyan SGK emeklilerine özel 27.000 TL'ye varan ödeme imkanı sunuluyor. Bankadan yapılan açıklamada "Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.500 TL'ye, 10 ayda 15.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı." deniliyor.
ZİRAAT BANKASI
İki bankanın da yaptığı açıklamaya göre SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini banka aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmakta.
HALKBANK
Banka internet sitesinde "Maaşını 3 yıl boyunca Bankamız aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir." ifadelerini kullanıyor.
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ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYON
Şekerbank maaş aralıklarına göre 12.000 TL'ye varan emekli promosyon kazanma fırsatı sunuyor. Buna göre maaş aralığı:
0-9.999 TL aralığında ise 5.000 TL,
10.000-14.999 aralığında ise 8.000 TL,
15.000-19.999 aralığında ise 10.000 TL,
20.000 ve üzeri ise 12.000 TL olanlar emekli promosyon ödemesi alabilir.
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TEB EMEKLİ PROMOSYON 2025
Bankadan yapılan açıklamada "Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor" denildi.
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