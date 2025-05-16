AÖF sınav giriş yerleri belli oldu! Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları ne zaman, hangi tarihte?

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2024-2025 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı giriş belgeleri yayımlandı.

Belgenize http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.

2025 AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

2025 AÖF bahar dönemi final sınavları, 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavlar sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturum şeklinde düzenlenecek. Her oturumda öğrenciler yalnızca sınav giriş belgelerinde belirtilen saatlerde ve belirtilen derslerden sınava alınacak.

Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav