AÖF sınav giriş yerleri belli oldu! Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları ne zaman, hangi tarihte?
AÖF Bahar dönemi final sınavları giriş yerleri belli oldu. Açıktan üniversite bitirmek isteyenler sınavlara hazırlığını sürdürürken bir yandan AÖF sınav yerlerine ait bilgileri öğrenmek istiyor. AÖF tarafından yapılan duyuruya göre AÖF giriş yerleri alma ekranı erişime açıldı. AÖF Yaz Okulu Sınavı 16 Ağustos 2025 tarihinde uygulanacak. Peki Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları ne zaman, hangi tarihte?
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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2025 bahar dönemi final sınavı için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi tarafından Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2024-2025 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı giriş belgeleri yayımlandı. Peki AÖF sınavları ne zaman, hangi tarihte?
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AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2024-2025 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı giriş belgeleri yayımlandı.
Belgenize http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.
2025 AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?
2025 AÖF bahar dönemi final sınavları, 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavlar sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturum şeklinde düzenlenecek. Her oturumda öğrenciler yalnızca sınav giriş belgelerinde belirtilen saatlerde ve belirtilen derslerden sınava alınacak.
Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav
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SINAVDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Sınav giriş belgesi ve fotoğraflı, geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, pasaport vb.) mutlaka yanınızda olmalı.
Sınav salonuna cep telefonu, akıllı saat, kulaklık gibi elektronik cihazların getirilmesi yasaktır.
Sınav süresince kopya çekmek, konuşmak veya kurallara aykırı davranışlar, sınavın geçersiz sayılmasına neden olabilir.
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