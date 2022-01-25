Emekli maaş farkı son dakika haberi... Milyonlarca emekliyi ilgilendiren 2022 emekli maaş farkları ile ilgili beklenen açıklama yapıldı. Geçtiğimiz günlerde yasalaşan emekli ek zammı ödemeleri ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ödeme takvimi açıklandı. Bakanlığın açıklamasında, emekli maaşı farkları ödeme tarihleri duyuruldu. Böylelikle, günlerdir cevabı araştırılan 2022 emekli maaş farkları ne zaman yatacak ve ayın kaçında verilecek sorusu da cevap buldu.

2022 EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK, KAÇ GÜNLÜK ÖDENECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıüı, Harp ve Vazife Malullerine Yapılacak 2021 Yılı Ek Ödemeleri ile Emekli Sandığı Kapsamında Emekli, Malul, Vazife Malulü, Dul veya Yetim Aylığı Alanların 2022 Yılı Ocak ayı zam farklarının ödenmesi ile ilgili açıklama yaptı.

İşte, SSK (SGK) ve Bağkur emekli maaş farkları ödeme tarihi;