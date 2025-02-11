Emekli maaş farkı ödeme tarihi ve tutarı gündemde en çok araştırılan konuların başında yerini aldı. 2025 Ocak zammı ile en düşük emekli maaşı 12.500 TL'den 14.469 TL'ye yükseldi. Söz konusu karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Akabinde ise gözler zam farklarının yatacağı tarih için gelecek açıklamalara çevrildi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), milyonlarca emeklinin beklediği açıklamayı yaptı. Farkların hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu. Peki, SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı zam farkı yattı mı? 2025 Emekli maaş farkları ne zaman yatacak, bugün mü?