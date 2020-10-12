Türkiye'de, çalışan vatandaşların sosyal güvencelerden faydalanabilmeleri, şartlar tamamlandığında emeklilik hakkını kazanabilmeleri ve devlet tarafından istihdamın kontrol altında tutulabilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bağlı olan çeşitli sistemlere bağlı olarak çalışmaları gerekmektedir. 4A, 4B ve 4C şeklinde ayrılan bu sisteme göre emekli maaş bilgileri nasıl sorgulanır?

EMEKLİ MAAŞ BİLGİLERİ NASIL SORGULANIR?

EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYIN

BAĞKUR'LU EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYIN

MEMUR EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYIN

EMEKLİ MAAŞIM NE KADAR OLDU?

Temmuz 2020 yılında açıklanan son zamlara göre; en düşük emekli maaşı SSK (2000 sonrası) için 1258 lira oldu. SSK (2000 öncesi) 2111,3 lira oldu.

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

http://e.sgk.gov.tr adresine giriş yaptıktan sonra sayfada 'vatandaş' sekmesine tıklamalısınız. Açılan sayfada "Emekli Aylığı ve İkramiye Hesaplama" kısmını bularak hangi sigorta koluna bağlı çalışıyorsanız ilgili ekrandan sorgulama yapabilirsiniz. "TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi" gibi bilgilerinizi kullarak" SGK'nın hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Ayrıca açılan sayfada kimlik bilgilerinizin yanı sıra hizmet dökümünüzün görüntülenir. Ancak sorgulama yapmak için 3600 gün sigortalılık süresini doldurmuş olmanız gerektiğiniz unutmayın.