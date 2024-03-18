Bankalar, emekliler için bir promosyon kampanyası sunuyor. Emekli maaşını banka üzerinden almayı taahhüt eden vatandaşlara 15 bin TL'ye kadar, bir defaya mahsus olmak üzere ödeme yapılıyor. Mart ayında tüm bankalar promosyon kampanyalarını güncelledi ve böylece en yüksek emekli banka promosyonu veren de belli oldu. İşte, Mart emekli promosyonu veren bankalar...