Rusya'dan bir ilk: Ukrayna'daki operasyon "savaş" olarak tanımlandı

Rusya'dan bir ilk: Ukrayna'daki operasyon "savaş" olarak tanımlandı

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Rusya, 24 Şubat 2022'de Ukrayna'da başlattığı askeri faaliyetleri ilk kez "savaş" diye tanımladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus "Argumentı i Faktı" gazetesine verdiği demeçte faaliyetlerin "özel askeri operasyon" olarak başladığını belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'daki askeri faaliyetlerinin statüsünün zamanla değiştiğini söyleyen Kremlin Sözcüsü, "Evet bu bir özel askeri operasyon olarak başlamıştı" ifadesini kullandı.

Peskov, sürecin daha sonra bir savaşa evrildiğini belirterek, "Savaş halinde bulunuyoruz. Kolektif Batı buna Ukrayna tarafında katıldığında, bu bizim için bir savaş haline geldi. Herkesin bunu kendi iç seferberliği için anlaması gerekiyor" diye konuştu.

Peskov, "Hukuken bu bir özel askeri operasyon. Ama fiilen bu bir savaşa dönüştü" dedi. REKLAM Rusya, Ukrayna'nın enerji sistemlerini hedef aldı Haberi Görüntüle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Aralık 2023'teki açıklamasında Batılı ülkelerin kendilerine karşı "hibrit savaş" yürüttüğünü söylemişti. Ancak Ukrayna'daki askeri faaliyetleri "özel askeri operasyon" olarak adlandırmaya devam etmişti. Kremlin, ülkesinde basının Ukrayna'daki saldırılar için "savaş" kelimesini kullanmasını yasaklamıştı. Bazı muhalifler, "özel askeri operasyon"u "savaş" olarak tanımladığı için yargılanmıştı. *Haberin görselleri AP ve AA tarafından servis edilmiştir.