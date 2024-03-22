Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Tosya'da karı koca birlikte can verdi! Büyük acı! - Güncel Kastamonu haberleri

        Karı koca birlikte can verdi! Büyük acı!

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 58 yaşındaki Mustafa ve 77 yaşındaki Ayşe Topuz çifti, hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 11:37 Güncelleme: 22.03.2024 - 11:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karı koca birlikte can verdi! Büyük acı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kastamonu'da yürek yakan olay, Tosya ilçesinde, Bahçelievler Mahallesi'ndeki Şehit Hilmi Şekerci Caddesi’nde, iki katlı müstakil bir evde yaşandı.

        SAHUR İÇİN ARADI ULAŞAMADI

        DHA'da yer alan habere göre Mustafa ve Ayşe Topuz çiftinin kızları Kamuran Yavuz, sahura kaldırmak için aradığı anne ve babasına ulaşamadı.

        CANSIZ BEDENLERİYLE KARŞILAŞTI

        Bunun üzerinde aynı ilçede yaşayan Yavuz, durumdan şüphelenerek eve geldi. İçeri girdiğinde anne ve babasının cansız bedeniyle karşılaşan Yavuz, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        ZEHİRLENDİKLERİ BELİRLENDİ

        İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, çiftin karbonmokosit gazından zehirlendiğini belirledi. Çiftin cenazeleri, Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kastamonu
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Benzinin en pahalı ve en ucuz olduğu iller hangileri?
        Benzinin en pahalı ve en ucuz olduğu iller hangileri?
        Eşini öldüren kadın: Beni de kendini de yaktı
        Eşini öldüren kadın: Beni de kendini de yaktı
        Milli Takım'ın Macaristan 11'i
        Milli Takım'ın Macaristan 11'i
        Sınırda kilometrelerce Schengen kuyruğu
        Sınırda kilometrelerce Schengen kuyruğu
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde kaza görüntüsü ortaya çıktı!
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde kaza görüntüsü ortaya çıktı!
        Ofsayt kuralı değişiyor!
        Ofsayt kuralı değişiyor!
        Otobüste genç kadını taciz etti! Yolcular dövdü tutuklandı!
        Otobüste genç kadını taciz etti! Yolcular dövdü tutuklandı!
        Yeşilçam'ın gamzeli güzeli hayatını kaybetti
        Yeşilçam'ın gamzeli güzeli hayatını kaybetti
        1980'li yılların rekortmeni
        1980'li yılların rekortmeni
        Başbakan kendini sakladı: "Rahatsız edici gözlerle bakmayın"
        Başbakan kendini sakladı: "Rahatsız edici gözlerle bakmayın"
        Giroud'nun yerine Icardi
        Giroud'nun yerine Icardi
        Melisa silahla teslim oldu! Kocaya kurşun yağmuru!
        Melisa silahla teslim oldu! Kocaya kurşun yağmuru!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Cennetten dünyaya"
        "Cennetten dünyaya"
        Dövize faiz freni
        Dövize faiz freni
        Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
        Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
        Renault CEO'sundan Avrupa'ya açık mektup
        Renault CEO'sundan Avrupa'ya açık mektup
        Bir yastıkta kocamak tarih mi oluyor?
        Bir yastıkta kocamak tarih mi oluyor?
        Sendikacının kıdem tazminatı isyanı
        Sendikacının kıdem tazminatı isyanı
        Habertürk Anasayfa