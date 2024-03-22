Galatasaray'ın Dries Mertens planı!
Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dries Mertens'in sarı-kırmızılı takımda devam edip etmeyeceği netleşiyor. 37 yaşındaki Belçikalı yıldız özellikle son haftalarda sergilediği futbol ve attığı gollerle takımını liderlikte tutarken, bu performans sarı-kırmızılı yönetimi harekete geçirdi.
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Galatasaray'da son haftaların formda ismi Dries Mertens'in sarı-kırmızılı takımdaki geleceği merak ediliyor...
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Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 37 yaşındaki Belçikalı yıldız, yaşına rağmen sergilediği performansla yönetim ve teknik heyeti oldukça etkiledi.
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TRT Spor'un haberine göre Mertens, futbolu Galatasaray'da bırakmak istiyor.
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Teknik ekip ve yönetim de Belçikalı futbolcunun bu isteği ve başarılı performansı sonrası tecrübeli isimle 1 sezon daha devam etmeyi planlıyor.
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Sarı-kırmızılı yönetimin sezon biter bitmez Mertens'le masaya oturup yıldız futbolcuya yeni sözleşme önerecek.
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Galatasaray formasıyla bu sezon 42 resmi maça çıkan Mertens, 8 gol atıp 8 de asist yaptı.
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