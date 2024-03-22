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        Haberler Dünya New York Başsavcılığı ilk adımı attı: Eski ABD Başkanı Trump için haciz kapıda mı?

        New York Başsavcılığı ilk adımı attı: Eski ABD Başkanı Trump için haciz kapıda mı?

        New York Başsavcılığı emlak sektöründe dolandırıcılık davasındaki kararının ardından eski ABD Başkanı Trump'ın malvarlığına el koymak için ilk adımı attı

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 22.03.2024 - 14:45 Güncelleme: 22.03.2024 - 14:45
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        • 1

          Eski ABD Başkanı Donald Trump, emlak sektöründe dolandırıcılık suçlamasıyla yargılandığı davanını temyizi için 454 milyon dolarlık teminatı bulamamasının ardından panik haline geçmişti.

        • 2

          Trump'ın, emlak sektöründe dolandırıcılık suçlamasıyla yargılandığı davada New York Başsavcısı Letitia James, 454 milyon dolarlık para cezasının ardından Trump'ın eyaletteki mülklerine el konulması için ilk adımı attı.

        • 3

          Başsavcı James, eski başkanın golf kulübü ve Seven Springs malikanesinin bulunduğu Westchester County'deki dolandırıcılık kararını tebliğ etti.

        • 4

          Geçtiğimiz günlerde CNN International'da yer alan haberde, Trump'ın yaklaşık 500 milyon dolarlık teminat sağlamak için son tarih yaklaştıkça panik içine girdiği ifade edilmişti.

        • 5

          Trump'ın avukatları Pazartesi günü Trump'ın 454 milyon dolarlık tahvilini üstlenmeye istekli bir sigorta şirketi bulmakta zorlandığını kabul etmişti.

        • 6

          454 MİLYON DOLARLIK TEMİNATI BULAMAMIŞTI

          Trump'ın avukatları, 29 Şubat’ta New York Temyiz Mahkemesine cezanın toplam tahsilatının durdurulması için başvuru yapmış, davadaki kararın hükümlerinin fahiş olduğu savunularak toplam 454 milyon ceza tahsilatını durdurmak için 100 milyon dolarlık teminat ödemeye hazır olduklarını belirtmişti.

        • 7

          18 Mart günü Trump Organizasyonu Genel Danışmanı Alan Garten tarafından, New York Temyiz Mahkemesine verilen yazılı beyanda, 454 milyon dolarlık tazminat cezasının tam tutarının teminat altına alınmasının mümkün olmadığı kaydedilmişti.

        • 8

          25 MART'A KADAR TEMİNAT GÖSTERMESİ GEREKİYOR

          Trump, kararı, New York Temyiz Mahkemesine götürmüştü. Ancak temyizde dava görülürken, Trump'ın, New York Başsavcılığının cezai karar yetkisi ile mal varlıklarına haciz koymasını engellemek için toplam miktarı, 25 Mart’a kadar teminat olarak sağlaması gerekiyor.

        • 9

        *Haberin görselleri AA ve AP tarafından servis edilmiştir.

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