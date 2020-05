9’DAN 5’E (1980)

(Nine to Five)



Colin Higgins’in, Patricia Resnick’in öyküsünden uyarlayıp yönettiği ‘9’dan 5’e’, başrollerinde Lily Tomlin, Dolly Parton ve Jane Fonda’nın oynadığı bir komedi… Cinsiyetçi, yalancı, ikiyüzlü ve bencil bir yönetici olan Franklin Hart (Dabney Coleman),bağnaz bir kadın düşmanıdır. Onun işyerindeki sözlü tacizlerinden ve davranışlarından bunalan üç kadın, bir gece barda buluştuklarında Hart’ın hayatını nasıl mahvedecekleri üzerine fantaziler kurarlar… Sonra bir dizi tuhaf olay, Hart’ı kaçırmalarıyla son bulur. Onun yokluğunda ofis çok daha rahat ve verimli bir yer haline gelir… 1970’lerin özgürlükçü ve politik Amerikan sinemasından ilham alan, eğlenceli bir film…