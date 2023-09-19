Elvira Kamaloğlu bronz madalya mücadelesi verecek

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Başkent Belgrad'da devam eden organizasyonda kadınlar 50, 57, 65 ve 76 kilo sıkletlerinde elemeler, çeyrek ve yarı final karşılaşmaları yapıldı.

Türkiye'yi 57 kiloda temsil eden Elvira Kamaloğlu, sırasıyla Çinli Kexin Hong, El Salvador'dan Jacqueline Andrea Hernandez Gonzalez ve Ekvador'dan Luisa Elizabeth Valverde Melendres'i yenerek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Macar Ramona Galambos'u mağlup eden Elvira, yarı finalde dünya ve Avrupa şampiyonu Moldovalı Anastasia Nichita'ya 10-0 teknik üstünlükle yenilerek final şansını kaybetti. Elvira, yarın bronz madalya ve olimpiyat kotası için mindere gelecek.

65 kiloda mindere çıkan Kadriye Aksoy, çeyrek finalde Japon Nonoka Ozaki'ye, 50 kiloda mücadele eden Evin Demirhan Yavuz da ikinci turda Moğol Otgonjargal Dolgorjav'a mağlup oldu. Milli güreşçiler Kadriye ve Evin, yenildikleri rakipleri finale yükseldiği için repesaj hakkı elde etti.

76 kilo ilk tur maçında UWW adına güreşen Divya Kakran'a yenilen milli sporcu Mehtap Gültekin ise organizasyona veda etti.