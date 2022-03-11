Filibe kentinde devam eden organizasyonda Elvira, sırasıyla İspanyol Maria Victoria Baez Dilone, Polonyalı Patrycja Gil, Bulgar Sezen Behcetova Belberova ve son olarak Macar Tamara Dollak'ı yenerek altın madalyaya uzandı.

Bütün maçlarını kazanan milli güreşçi, son karşılaşmasında Dollak'ı 8-6 yendi ve 57 kiloda birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu.

2 BRONZ DAHA GELDİ

Filibe şehrinde düzenlenen organizasyonda 53 kiloda Rahime Arı, bronz madalya mücadelesinde Bulgaristan'dan Nazife Mustafa Tair'le karşılaştı. Rakibini 4-1 yenen Rahime, bronz madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 65 kiloda Yağmur Çakmak, Letonya'dan Elma Zeidlere'yi 3-1 yenerek bronz madalya elde etti.

72 kiloda Merve Pul ise bronz madalya maçında Macaristan'dan Tuende Emese Elekes'e yenildi.