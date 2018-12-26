26 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul'da bir lisede ünlü spor spikeri Yasin Dallı moderatörlüğünde bir söyleşide gençlerle bir araya gelen Baliç, samimi açıklamalarda bulundu. Süper Ligin bir düşüş yaşadığını ve skorları tahmin etmenin zor olduğunu kaydeden Elvir Baliç, "Bu sene gördüğümüz kadarıyla bu son 2-3 yılda herkes herkesi yenebiliyor. Büyük takımların büyük bir düşüşü var. Özellikle Fenerbahçe’nin. Galatasaray, Beşiktaş’ın inişli çıkışlı performansları var. Fenerbahçe şu anda bir düşüş yaşıyor. Başkan Ali Koç büyük bir hevesle ve istekle geldi. Çok şey yapmak istiyor Fenerbahçe için. Ben de onu destekliyorum. İnşallah çok daha başarılı olur. Onun adına çok üzülüyorum. Kimse bu kadar kötü olacağını beklemiyordu. İnanarak, güvenerek transferler yapıldı ancak bunlar Fenerbahçe’de oynayacak transferler değil. Takımın başına Ersun Yanal geldi. Çok yetenekli ve değerli bir hoca. Ben inanıyorum ki ikinci yarı çok daha farklı bir Fenerbahçe izleyeceğiz. Ancak transferler yapılırsa. Çünkü bu takımla başarılı olmak gerçekten çok zor. Transferler yapıldıktan sonra göreceğiz” dedi.
"ŞAMPİYONLUK ADAYIM BAŞAKŞEHİR"
Baliç, Başakşehir’in istikrarlı bir başarı gösterdiğini belirterek, “Başakşehir ligin sonuna doğru nedense hep bir düşüş yaşıyor. Bu düşüşün ardından şampiyonluğu kaybediyor, ligi ikinci bitiriyor. Bu sene de aynı şekilde iyi başladı. Ama son maçlarda pek iyi oynamıyor, zorlanıyor. Hem puan olarak hem kadro kalitesi olarak şu anda en iyi kadro onlarda. En büyük şampiyonluk adayım Başakşehir. Ancak her zaman bu yarışın içerisinde Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş da olacak diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.
"TÜRKLERİN SAYISI ARTARSA MİLLİ TAKIM BAŞARILI OLUR"
Türk Milli Takımda oynama hayalinin olduğunu ancak bir türlü nasip olmadığını da sözlerine ekleyen Baliç, "Herkes bana 'Bosna 3,5 milyon nüfusla Dünya Kupası’na katılıyor da Türkiye neden katılmıyor' diyor. Ben de şaşırıyorum. Bir takımda kaç tane yıldız oyuncu sayabiliriz. Ciddi bir şekilde kalite sıkıntısı var. Bu da Türk Milli Takıma yansıyor. Yeni oyuncular yavaş yavaş geliyor. Onun için de bir zamana ihtiyaç var. Çok fazla yabancı olduğu için Türk oyuncular geride kalıyor. Bir sınırlama olursa başarılı olacağını düşünüyorum. Lucescu çok tecrübeli bir hoca ama elindeki kadro çok önemli. Bu kadroyla gerçekten çok zor" dedi.
"ASLA VAZGEÇMEMEK GEREKİYOR"
Bosna Hersek’te kendi mahallesinde futbola başladığını da kaydeden Baliç, "Mahallede futbol oynamaya başladım. Övünmeyi pek sevmem ama küçükten beri yetenek vardı bende. Bunu insanlar söylüyordu. Bosna’da bir takım vardı oraya yazıldım. Yavaş yavaş orada başarılı oldum. 92 senesinde Bosna’da savaş başladı. Savaş sırasında dışarı çıkmamız yasaktı. Ufak tefek turnuvalar oluyordu. Başka bir takıma geçtim. Oradan da Bursaspor’a geçtim. Ve sonrası geldi. Burada önemli olan asla vazgeçmemek ve çok çalışmak" diyerek gençlere seslendi.
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