Elvin Levinler'in tatil pozları
Elvin Levinler, eşi Bülent Kocamanoğlu ve arkadaşlarıyla Muğla'da tatilini sürdürürken, o anlarını sosyal medyadan; "Cennette uzun ömür günler" notuyla paylaştı
Oyuncu ve sosyal medya fenomeni Elvin Levinler, tatile hız kesmeden devam ediyor.
Eylül ayıyla birlikte tatil sezonu yavaş yavaş kapanmaya başlasa da Levinler, güneşin ve serin suların tadını doyasıya çıkarmayı sürdürüyor.
Ünlü oyuncu, eşi Bülent Kocamanoğlu ve yakın arkadaşlarıyla birlikte Muğla’da keyifli bir tatil geçiriyor.
Oyuncu, keyifli tatilinden kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Paylaşımlarına not da ekleyen Levinler, tatil karelerini; "Cennette uzun ömür günler" ifadesiyle yayımladı.
Fotoğraflar: Instagram