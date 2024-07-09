Elton John hakkında mağazada pet şişeye idrar yaptığı iddiası

Ryan Sukkar, yere bir miktar idrar kaçırdığı için Elton John'un güvenlik görevlisinden peçete istediğini söyleyerek, üç yıldır işlettiği mağazasında ilk kez böyle bir olay yaşadığını belirtirken, şoke olduğunu ve hayal kırıklığına uğradığını ifade etti.