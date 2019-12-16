Eltilerin Savaşı'ndan yeni teaser

Gupse Özay, Merve Dizdar, Ferit Aktuğ ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrolde oynadığı, senaryosunu Gupse Özay’ın yazdığı yönetmenliğini Onur Bilgetay üstlendiği Eltilerin Savaşı filmi 31 Ocak’ta vizyona girmeye hazırlanıyor.

Filmin yeni teaser’ı, 2 kardeş olan Selim ve Fatih’in, eltilerin savaş rüzgarına kapılma hikayesini anlatıyor.

Filmde, Sultan ve Gizem'in sosyal medya düşkünlükleri, evlilik anlayışları, aile kurarken yaşadıkları ilginç olayların Selim ve Fatih’i nasıl etkiledikleri eğlenceli bir dille ele alınıyor.

İki elti arasındaki tatlı ve eğlenceli rekabetin, dillere plesenk olacak replikler ve şarkılarla beyazperdeye yansıdığı film, sosyal medyanın günlük hayata kattığı renkleri de kahkaha dolu bir senaryoyla izleyiciye aktarıyor. Sadece kadınların değil, aile içindeki erkeklerin de dünyasının kapılarını aralayacak olan Eltilerin Savaşı, NuLook yapımcılığında hayata geçiyor.

Eltilerin Savaşı 31 Ocak’ta sinemalarda!