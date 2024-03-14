Elsa makyajı nasıl yapılır? Evde Frozen Elsa makyajı yapmanın püf noktaları

REKLAM advertisement1

Frozen filminin baş karakterlerinden biri olan Elsa, Disney'in 2013 yapımı animasyon filmi Frozen'da yer alan kurgusal bir karakterdir. Elsa, Kraliçe Iduna ve Kral Agnarr'ın büyük kızları olarak Arendelle Krallığı'nın tahtının varisi ve son derece güçlü bir buz ve kar gücüne sahip bir prenstir. Ancak doğuştan gelen buz güçleri, Elsa'nın kontrol edilmesi zor bir yetenek haline gelmiştir. Korku ve endişeyle dolu bir çocukluktan sonra Elsa, kendisini ve diğerlerini korumak için kendini izole etmeye karar verir ve krallığından ayrılarak dağlarda kendi başına yaşamaya başlar.

REKLAM

Elsa Makyajı Nasıl Yapılır?

Elsa makyajı, Frozen filminin unutulmaz karakteri Elsa'nın ikonik ve büyüleyici görünümünü taklit etmek için kullanılan bir makyaj tarzıdır. Bu makyaj tarzı, mavi ve buzlu tonlarda yapılan gözler, ışıltılı cilt ve Elsa'nın karakteristik mavi dudakları ile tanınır. Evde Elsa makyajı yapmanın adımları oldukça basittir. Öncelikle, temiz bir ciltle başlayın ve nemlendirici uygulayarak cildinizin makyaja hazır olmasını sağlayın. Ardından, soluk bir cilt tonu oluşturmak için soluk bir fondöten veya cilt beyazlatıcı ürünler kullanın.

Göz makyajında açık mavi tonlarda farlar kullanarak göz kapaklarınızı vurgulayın ve siyah eyeliner ile gözlerinizi belirginleştirin. Elmacık kemiklerinizin üzerine pembe veya buzlu tonlarda bir aydınlatıcı uygulayarak yüzünüzde ışıltıyı yakalayın. Dudaklarınızı mavi tonlarda bir ruj veya ruj bazı ile renklendirin ve simli bir highlighter ile yüzünüzdeki yüksek noktaları vurgulayarak makyajınızı tamamlayın. Bu basit adımları izleyerek evde Frozen Elsa makyajını kolayca gerçekleştirebilir ve büyülü bir görünüm elde edebilirsiniz.

Evde Frozen Elsa Makyajı Yapmanın Püf Noktaları

Evde Frozen Elsa makyajını başarıyla gerçekleştirmek için dikkate almanız gereken bazı püf noktaları bulunmaktadır.

REKLAM

Doğru mavi tonlarını seçin: Elsa'nın mavi tonlarındaki makyajı karakteristik özelliklerinden biridir. Ancak, doğru mavi tonlarını seçmek önemlidir. Göz farı, eyeliner ve ruj gibi mavi tonları seçerken karakterin makyajında kullanılan tonlara yakın renkleri tercih etmeye çalışın.

Soluk bir ten oluşturun: Elsa'nın karakteristik soluk cilt tonunu oluşturmak için, soluk bir fondöten veya cilt beyazlatıcı ürünler kullanın. Bu, karakterin buzlu ve büyülü görünümünü yakalamanıza yardımcı olacaktır.

Gözleri vurgulayın: Elsa'nın makyajında gözler büyük rol oynar. Açık mavi tonlarda göz farları kullanarak göz kapaklarınızı vurgulayın ve siyah eyeliner ile gözlerinizi belirginleştirin. Kirpikleri yoğunlaştırmak için maskara kullanmayı unutmayın.

Elmacık kemiklerini belirginleştirin: Elsa'nın makyajında elmacık kemikleri belirginleştirilir. Pembe veya buzlu tonlarda bir aydınlatıcı kullanarak elmacık kemiklerinizi vurgulayın ve yüzünüze ışıltı katın.

Mavi dudaklar: Elsa'nın mavi dudakları karakterinin belirgin özelliklerindendir. Mavi tonlarda bir ruj veya ruj bazı kullanarak dudaklarınızı belirginleştirin. Eğer mavi ruj bulamazsanız, mavi tonlarda bir dudak parlatıcısı veya göz farı ile dudaklarınızı renklendirebilirsiniz.

Sim ve ışıltılar: Elsa karakterinde sim ve ışıltılar bulunur. Makyajınızı tamamlamak için, simli bir highlighter ile yüzünüzdeki yüksek noktaları vurgulayın ve saçlarınıza ışıltılı aksesuarlar ekleyerek karakteristik Elsa görünümünü tamamlayın.

Bu püf noktalarını dikkate alarak evde Frozen Elsa makyajını kolayca gerçekleştirebilir ve karakterin büyülü ve etkileyici görünümünü yakalayabilirsiniz.

Fotoğraf kaynak: YouTube

ÖNERİLEN VİDEO