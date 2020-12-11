Sekoya ağacından yapılan tavanları, çift taraflı tuğla şöminesi bulunan ev L şeklinde.

İki farklı yapıdan oluşan evin ana yapısında üç yatak odası, üç tane de banyo bulunuyor.

Diğer bölümde ise iki tane yatak odası ve iki banyosu var.