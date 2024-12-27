Elon Musk zayıflama ilacı kullandığını açıkladı

Elon Musk, ilaç kullanarak zayıfladığını açıkladı. Tesla ve Space X'in kurucusu olan milyarder girişimci, Noel Baba kıyafeti giydiği ve süslenmiş ağacın önünde poz verdiği Noel paylaşımında, zayıflama ilacı olarak kullanılmasıyla ünlenen ancak aslında Tip 2 Diyabet tedavisinde kullanılan bir ilaçla kilo verdiğini söyledi.

Musk, daha önce de kilo verme tedavilerine destek vermiş ve bunların halk sağlığını önemli ölçüde iyileştirme potansiyeline vurgu yapmıştı.