Ben Derico / BBC News, San Francisco

Tartışma, çok sayıda şirketin Musk’ın içerik yönetimi planları nedeniyle Twitter’daki reklam harcamalarını durdurduğu bir dönemde başladı.

Apple, BBC’nin yorum yapma talebine yanıt vermedi.

Musk Twitter’ın gelirlerinde “büyük” bir düşüş olduğunu söyledi ve aktivistleri reklam verenlere baskı yapmakla suçladı.

Elon Musk, Twitter’daki bir dizi paylaşımında Apple’ı sansürle suçladı ve uygulama mağazasında yapılan satışlardan pay alması da dahil, politikalarını eleştirdi.

https://twitter.com/elonmusk/status/1597285572699074560?s=20&t=6m9yBgntbwi8Hie8zSZYjw

Musk “Apple, Twitter’daki reklamlarını büyük ölçüde durdurdu. Amerika’daki ifade özgürlüğünden nefret mi ediyorlar?” dedi ve doğrudan Apple’ın CEO’suna seslenerek “Burada neler oluyor @tim_cook?” diye sordu.

Twitter’ın sahibi Musk ayrıca Apple’ın Twitter’ı uygulama mağazasından kaldırma tehdidinde bulunduğunu iddia etti, ancak nedenini söylemedi.

https://twitter.com/elonmusk/status/1597300125243944961?s=20&t=O-__cO_imW9O7gRqAiveqg

Twitter’ı geçen ay 44 milyar dolara satın alan Musk, bazı şirketlerin reklam harcamalarını durdurmasından sonra baskı altında.

Musk, Twitter’ın kimlik doğrulamasını ücretli bir aboneliğe çevirerek para kazanmayı umduğunu söylüyor, ancak şu anda platformun gelirinin çok büyük çoğunluğu reklamlardan geliyor.

Washington Post, Apple’ın Twitter’daki başlıca reklam veren olduğunu ve 2022’nin ilk üç ayında reklamlara 48 milyon dolar harcadığını hazdı.

General Mills ve Volkswagen gibi şirketler de son haftalarda reklam harcamalarını durdurdu.

Amerikan teknoloji sitesi The Verge’e göre Apple’ın medya ajansı Omnicom, Silikon Vadisi devine Apple’ın “marka güvenliği” kaygıları nedeniyle, Twitter’daki reklamları durdurmasını tavsiye etti.

Musk, Apple ile bir mücadele başlatarak, Apple’ın iPhone sahiplerini oyun ve diğer uygulamaları indirdiği mağazası üzerinden internetteki faaliyetler üzerinde kurduğu hakimiyet tartışmasına da girdi.

Apple, şu anda Twitter’ın bazı kullanıcılarından toplamak istediği aylık abonelik ücretinin % 30’unu alabilir.

https://twitter.com/elonmusk/status/1597302404239659008?s=20&t=G3W9N8xwxkLqi889a437jA

Musk da Twitter’da bir resim paylaşarak “ % 30 öde” ve “Savaşa gir” seçeneklerinden, savaşı işaret eden oku seçti.

Uygulama mağazasındaki tüm şirketler, Apple’ın kurallarına uymak ve ücretlerini ödemek zorunda, aksi takdirde mağazadan atılıyorlar ya da askıya alınıyorlar.

Apple geçen yıl sosyal medya platformu Parler’yi nefret söylemini kaldırmak için yeterince çaba harcamadığı gerekçesiyle askıya almıştı. Parle şirket politikalarını güncellemesinin ardından mağazaya geri dönmüştü.