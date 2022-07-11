Twitter'ı feshetti ama 20 milyonu peşine taktı!

Teknoloji gündeminde ‘Twitter’ı aldı alacak’ diye geçen son 3 aylık sürecin ardından, ABD’li milyarder Elon Musk’ın 44 milyar dolarlık teklifini feshettiğini duyurmasının yankıları sürüyor. Tesla’nın CEO'su Elon Musk, sosyal medya platformundaki sahte hesaplar hakkında bilgi vermediğini söyleyerek Twitter için 44 milyar dolarlık anlaşmasını sonlandırdığını açıklamasının hemen ardından Twitter, Musk’ın bu kararına yönelik olarak yasal yollara başvuracağını açıkladı.

Hatırlanacağı gibi Elon Musk, bu yılın Nisan ayı başında yüzde 9.2’lik hissesini satın almasının ardından, aynı ay Twitter’ın tamamı için 44 milyar dolarlık bir teklif yapmıştı. Yaşanan son gelişmeyle bu teklif geçerliliğini yitirmiş oldu.

KİM KAZANDI? KİM KAYBETTİ?

Peki nisan ayından bu yana geçen 3 aylık dönemde Musk ve Twitter cephesinden değerlendirildiğinde kim kazandı? Kim kaybetti? İşte 3 aylık Musk-Twitter maratonunun rakamlara yansıyan bilançosu…

Öncelikle Twitter cephesinden bakıldığında, bu tartışmalardan yaklaşık bir yıl önce Şubat 2021’de Twitter’ın piyasa değeri 60 milyar dolar aşarak, tarihinin en yüksek noktasına ulaşmıştı.

Twitter hisse fiyatının yılbaşından bu yana değişimi

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre Mart 2022’de 26 milyar dolar olan bu değer, Elon Musk’ın teklifinin damga vurduğu Nisan ayının sonunda 40 milyar dolara kadar çıktı.

8 Temmuz 2022’de 28 milyar dolara kadar inen bu değer, aynı gün piyasa kapanışından sonra gelen Musk’ın fesih kararının ardından yüzde 5 daha eriyerek, 26 milyar dolara kadar inmiş görünüyor.

DÜNYANIN EN ZENGİNİ HALA O!

Gelelim Musk cephesine… Bloomberg’in Milyarderler Endeksi’ne göre bu yılın başında 270 milyar dolar seviyesinde olan Elon Musk’ın kişisel serveti 10 Temmuz itibariyle 2022 yılı başına göre 43.5 milyar dolar erimiş durumda.

Elon Musk'ın son bir yılda kişisel servetindeki değişim

Ancak şu anda 227 milyar dolarlık serveti olan Musk, ‘dünyanın en zengini’ ünvanını, yaşanan tüm dalgalanmalara karşın kimselere bırakmadı. Listede halen 1. sırada olan Musk’ın, en yakın rakibi Amazon’un patronu Jeff Bezos’tan halen 88 milyar dolar daha fazla bir kişisel serveti bulunuyor.

TAKİPÇİ SAYISINI 80 MİLYONDAN 100 MİLYONA TAŞIDI

Musk-Twitter teklif maratonunda yaşanan olayların asıl yansıması ise Elon Musk’ın Twitter’daki takipçi sayısında oldu. Twitter’ı satın alma teklifi yapmadan önce bu yılın mart ayı sonunda Musk, sosyal ağdaki toplam takipçi sayısı 80 milyon idi.

Elon Musk'ın son bir yılda toplam takipçi sayısındaki değişim

44 milyar dolarlık teklifle gündeme deyim yerindeyse bomba gibi düşen ancak 3 aylık süreçte olumlu-olumsuz tepkilerle gündemden hiç düşmeyen Elon Musk’ın Twitter’daki takipçi sayısı şu anda 100 milyon barajını da geçmiş durumda.

TWITTER’A KALAN İSE…

10 Temmuz itibariyle 100.7 milyon takipçiye ulaşan Musk, şu anda Twitter’da en çok takipçisi olan 6. hesabın sahibi konumunda.

Sonuç itibariyle Elon Musk, “Satıldı, satılacak… Onaylandı, onaylanacak…” tartışmaları ile geçen 3 aylık bu süreçte, 20 milyon yeni takipçiyi daha peşine takmış oldu.

Twitter’a ise hızla 44 milyar dolarlık teklifin çok altına gerileyerek, 26 milyar dolara kadar inen piyasa değeri kaldı. Diğer bir ifadeyle Twitter’ın piyasa değerinin yüzde 35’inin eridiği bu son 2.5 aylık süreçte, sosyal ağın üçte biri de buhar olmuş oldu.