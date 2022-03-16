Elon Musk'tan Çeçen lider Kadirov'a yanıt

Tesla ve SpaceX'in kurucusu ve dünyanın en zengin ismi Elon Musk, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e meydan okumuştu.
Twitter’dan Rusya Devlet Başkanı Putin’e seslenen Musk "Vladimir Putin’i teke teke dövüşe çıkması için düelloya davet ediyorum. Bahisler Ukrayna için" yazmıştı.
Bu açıklamaların ardından Putin destekçisi Çeçen lider Ramazon Kadirov, Musk'a sert tepki göstermiş ve cinsiyetçi yorumlarda bulunmuştu.
Telegram üzerinden Elon Musk’a seslenen Kadirov, “Nazik (efemine) Elona'dan olman gereken acımasız Elon'a geçmek için kaslarını pompalaman gerekecek. Eğtim olmadan Putin için çok zayıf bir rakipsin. Bu sportmence olmaz” ifadelerini kullanmıştı. Çeçen lider, ayrıca Musk’ı “Ateşli silahlar ve dövüş eğitimi alması” için Çeçenistan’a davet etmişti.
MUSK'TAN YANIT
Kadirov’un 'Elona' lakabı sonrası Musk, Twitter'daki kullanıcı adını "Elona Musk" olarak değiştirdi. Sonrasında da Musk, alev makinesini kullanırken çekilen bir karesi ile Putin'in bir nehirde ayı üzerinde olan fotoğrafını yan yana koyarak kıyaslama yaptı.
Musk Kadirov’a da yanıt vererek "Teklifin için teşekkürler fakat böyle bir eğitim bana çok fazla avantaj sağlar. Eğer Putin dövüşmekten korkuyorsa, sadece sol elimi kullanmayı kabul ediyorum ve ben solak bile değilim” ifadelerini kullandı.
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