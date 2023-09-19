Elon Musk, Suudi Arabistan iddiasını yalanladı

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Elon Musk, Wall Street Journal'da dün yayınlanan Tesla'nın Suudi Arabistan'da elektrikli araç fabrikası kurmak üzere görüşmelerde bulunduğu iddia edilen habere ilişkin açıklamada bulundu.

Musk, X hesabında söz konusu haberin ekran görüntüsünü paylaşarak "WSJ'den tamamen yanlış bir haber daha" ifadelerini kullandı.

Yet another utterly false article from WSJ pic.twitter.com/sisFcxYKxI — Elon Musk (@elonmusk) September 18, 2023

Tesla'nın yeni fabrikası için arayış içerisinde olduğu bir dönemde, önceki gün Elon Musk New York'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tesla'nın 7'nci fabrikasını Türkiye'de kurması için çağrıda bulundu.

Yaz aylarında Musk, İtalya Başbakanı Meloni ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir dizi görüşme gerçekleştirmişti. Tesla'nın yöneticileri ise yine aynı dönemde İspanya ve Hindistan'a temaslarda bulunmuştu.

Bu görüşme trafiğine rağmen Tesla henüz yeni fabrikası için yer seçiminde bulunmadı.