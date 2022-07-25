Musk iddialara yanıt verdi

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Dünyanın en zengin iş insanı Tesla'nun kurucu Elon Musk, Google'ın kurucu ortağı Sergey Brin'in eşi Nicole Shanahan ile bir dönem ilişki yaşadığı iddialarını yalanladı.

The Wall Street Journal haberinde Tesla CEO'su Elon Musk'ın, Google'ın kurucu ortaklarından Sergey Brin'in eşi Nicole Shanahan ile bir dönem ilişki yaşadığını iddia etmişti.

WSJ haberinin ardından Twitter'dan açıklama yapan Musk, Nicole Shanahan ile ilişki yaşadığı iddialarını reddetti. Musk, "Sergey ve ben arkadaşız, dün gece de birlikte partideydik. Nicole ile üç yılda iki kez görüştüm, ikisinde de yanımızda birçok insan vardı. Romantik bir şey değil."

Tesla ve Google Reuters'ın yorum talebine henüz yanıt vermedi.

WSJ, Brin'in bu ilişkiyi öğrendikten sonra Ocak ayında boşandığını ve bu ayrılık ile birlikte Musk'ın şirketlerindeki yatırımlarını da durdurma kararı aldığını öne sürmüştü.