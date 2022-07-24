Elon Musk özür dilemiş

HABERTURK.COM

Dünyanın en zengin iş insanları Elon Musk ile Sergey Brin'in adları bu kez bir iş ilişkisi için değil, bir aşk üçgeninin ayakları olarak yan yana geldi.

The Wall Street Journal'in haberine göre dünyanın en zengin iş insanı Tesla CEO'su Elon Musk'ın, bir başka ünlü milyarder, Google'un kurucu ortaklarından Sergey Brin'in eşi Nicole Shanahan ile bir dönem ilişki yaşadığı ortaya çıktı.

Musk ile Brin'in uzun yıllara dayanan arkadaşlığı da bilinirken geçmişteki bu ilişki sansasyon yarattı.

YATIRIMLARI DA DURDURDU

Yine iddialara göre Brin, bu ilişkiyi öğrendikten sonra Ocak ayında boşandı. Brin'in bu ayrılık ile birlikte Musk'ın şirketlerindeki yatırımlarını da durdurma kararı aldığı belirtildi.

Wall Street Journal'in haberinde Musk'ın, Brin'den özür dilediği kaydedildi. Brin'in de bu "af talebini" kabul ettiği belirtilen haberde atıf yapılan kaynaklara göre iki ismin arasında halen soğuk rüzgarlar esiyor.