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44 milyar dolara Twitter'ı satın alan Elon Musk, artık sahibi olduğu platformda yaptığı paylaşımlarla gündemde kalmaya devam ediyor.

Özellikle 2021 yılında yaptığı kripto para paylaşımlarıyla zaman zaman tüm piyasaının yönünü değiştiren Musk, bu sefer profil resmini değiştirerek yatırımcıları yönlendirdi.

Musk Twitter profil resmini Bored Ape Yacht Club isimli NFT koleksiyonundan oluşan bir kolaja çevirdi. Bunun üzerine söz konusu NFT koleksiyonunun yaratıcısı olan Yuga Labs'in piyasaya sürdüğü ApeCoin'de çok sert bir yükseliş yaşandı.

Musk profil resmini değiştirmeden önce 14.51 dolardan işlem gören ApeCoin 1 saat içerisinde 17.55 dolara yükseldi. Ancak buradan gelen satışlarla bir anda yönünü aşağı çevirdi ve 3 saatin sonunda 15.17 dolara geriledi. Yani önce 1 saatte yüzde 21 yükseldi. Ardından zirveden yüzde 13.5 geriledi. Son düşüşe rağmen ApeCoin günlük yüzde 2.7 değer kazandı.

5 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

Bu esnada ApeCoin'in piyasa değeri 866 milyon dolarlık artışla önce 5 milyar dolara çıktı. Ardından 4.3 milyar dolara geriledi. Coinmarketcap verilerine göre bu kripto paradaki günlük işlem hacmi 1.2 milyar dolardan 2.6 milyar dolara çıktı.