Musk'ın eski sevgilisinden açık artırma adımı

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Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın üniversitede bir dönem birlikte olduğu eski kız arkadaşı Jennifer Gwynne, Musk'ın gençlik fotoğraflarını ve bazı eşyalarını açık artırmaya çıkardı. Pennsylvania Üniversitesi’nde Musk ile birlikte okuduğu dönem sevgili olan Gwynne, RR Auction isimli bir sitede geçmiş ilişkiden eşyalarını satmaya başladı.

Gwynne'in satışa girdiği ürünler arasında Musk'ın gençlik fotoğrafları, imzasının bulunduğu para ve doğum günü kartı yer alıyor. Musk'ın "Sevgiler, Elon" imzalı doğum günü kartına ise 10 bin dolarlık bir teklif yapıldı.

Diğer yandan Independent'ın haberine göre, Gwynne oğlunun üniversite masraflarını karşılamak için açık artırmaya başladı. *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.