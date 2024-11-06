Elon Musk'ın 'Trump' coşkusu: Gelecek harika olacak
ABD Başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı eski ABD Başkanı Donald Trump'ı destekleyen dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Trump'a kampanya dönemiden verdiği aktif desteği seçim gününde de sürdürdü. Seçimlerin bir bölümünü Trump ile beraber izleyen Musk, 'geleceğin parlak' olduğu paylaşımını yaptı. Trump'ın tarihi zaferinin en büyük kazananlarından biri, Elon Musk.
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Donald Trump'ın en önemli destekçisi konumundaki milyarder girişimci Elon Musk, sahibi olduğu X platformu üzerinden seçim boyunca ve seçimden sonra Trump mesajları attı.
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Tesla ve SpaceX'in kurucusu, "Gelecek harika olacak" şeklinde attığı zafer mesajının yanı sıra Twitter'ı satın aldıktan sonra Twitter'in merkezine girerken paylaştığı elinde labavosunu taşıma görüntüsünü bu defa Beyaz Saray'a uyarladı.
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Musk, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Amerikan halkı, Trump'a değişim için çok net bir yetki verdi." değerlendirmesinde bulundu.
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Musk, paylaşımında "ABD, inşa edenlerin ülkesidir, yakında inşa etmekte özgür olacaksınız." ifadesini kullandı.
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Musk, "Game, set, and match" (oyun, set ve maç) paylaşımı yaparak Trump'ın galibiyetini kutladı. "Game, set, and match" tenis maçlarında galibiyeti ilan eden hakem anonsu olarak literatürde yer alıyor.
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Musk kampanya dönemi boyunca X hesabından birçok paylaşımda bulunmuş, bu paylaşımlar 1,7 milyar görüntülenme elde etmişti.
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