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        Haberler Dünyadan Elon Musk, Donald Trump'ın seçim partisine oğlu X'i de götürdü - magazin haberleri

        Elon Musk, Donald Trump'ın seçim zaferini oğlu X ile kutladı

        Elon Musk, Donald Trump'ın seçim gecesinde ve sonraki kutlamalarda 4 yaşındaki oğlu X'i yanından ayırmadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2024 - 10:26 Güncelleme: 08.11.2024 - 10:33
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        • 1

          Elon Musk'ın 4 yaşındaki oğlu X, Donald Trump'ın seçim gecesi partisine katıldı. Milyarder girişimci, daha önce pek çok etkinliğe götürdüğü ve konuşma yaparken sahneye çıkardığı oğlu X ile Trump'ın seçim gecesinde de birlikteydi.

          Donald Trump'ın Miami'deki Mar-a-Lago adlı malikanesinde yapılan partide küçük çocuk, babası Elon Musk'ın omuzlarındaydı. Tam adı X Æ A-12 olan çocuk, geç saatlere kadar babasıyla partide kaldı.

          Partiye, her zamanki rahat giyim tarzından uzak, şık bir takım elbiseyle katılan Musk, gecenin ilerleyen saatlerinde oğluna kurabiye yedirirken ve onunla yakından ilgilenirken görüldü.

        • 2

          Elon Musk, dün Donald Trump ile seçim zaferi kutlama buluşmasına da oğlu X'i götürdü. Musk, yine omzunda gezdirdiği oğluyla fotoğrafını, X platformunda paylaşırken Latincede "Çağların yeni düzeni" anlamına gelen "Novus Ordo Seclorum" mesajını yazdı.

        • 3

          X, Elon Musk'ın eski kız arkadaşı Grimes ile birlikteliğinden dünyaya geldi. Eski çiftin üç çocuğu var. X'in ardından 2021'de Exa Dark Sideræl ve 2022'de Techno Mechanicus dünyaya geldi.

        • 4

          Elon Musk'ın farklı ilişkilerinden 12 çocuğu oldu. İlk eşi Justine Wilson'dan yakında 20 yaşında olacak ikizleri Vivian Jenna ve Griffin dünyaya geldi. Yine Wilson'dan 18 yaşındaki üçüzleri Kai, Damian ve Sax adlarında çocukları oldu. Musk'ın Wilson ile evliliğinde dünyaya gelen en büyük oğlu Nevada trajik bir şekilde 10 haftalıkken öldü.

        • 5

          Kasım 2021'de, beyin implantı çip şirketinde proje yöneticisi olan Shivon Zilis ve Musk'ın, ikizleri Strider ve Azure'u gizlice kucaklarına aldıkları ortaya çıktı. 2024'ün başında Zilis ve Musk ikilisinin üçüncü çocuğu dünyaya geldi. Adını açıklamadıkları bu çocuk, Musk'ın 12'nci ama yaşayan 11'inci çocuğu oldu.

          11 çocuk babası Elon Musk, en çok oğlu X'i gittiği yerlere götürüyor.

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