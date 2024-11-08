Elon Musk'ın 4 yaşındaki oğlu X, Donald Trump'ın seçim gecesi partisine katıldı. Milyarder girişimci, daha önce pek çok etkinliğe götürdüğü ve konuşma yaparken sahneye çıkardığı oğlu X ile Trump'ın seçim gecesinde de birlikteydi.

Donald Trump'ın Miami'deki Mar-a-Lago adlı malikanesinde yapılan partide küçük çocuk, babası Elon Musk'ın omuzlarındaydı. Tam adı X Æ A-12 olan çocuk, geç saatlere kadar babasıyla partide kaldı.

Partiye, her zamanki rahat giyim tarzından uzak, şık bir takım elbiseyle katılan Musk, gecenin ilerleyen saatlerinde oğluna kurabiye yedirirken ve onunla yakından ilgilenirken görüldü.