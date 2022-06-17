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ABD'de Kate Johnson isimli bir Dogecoin yatırımcısı dolandırıldığını iddia ederek Elon Musk'a toplamda 258 milyar dolarlık bir dava açtı.

New York Güney Bölge Mahkemesi'ne sunulan şikayette, davacı Johnson, Musk ve şirketleri Tesla ile SpaceX'i Dogecoin’in fiyatını yükseltip ardından bilerek düşmesine yol açmakla suçladı.

Johnson şikayetinde, "Sanıklar yanlış ve aldatıcı bir şekilde, 2019 yılından bu yana Dogecoin’in hiçbir değeri olmadığını bildikleri halde meşru bir yatırım olduğunu iddia ediyor" iddiasında bulundu.

'Dogecoin Kripto Piramit Şeması' ile dolandırıldığını iddia eden Johnson, tazminat olarak Dogecoin'in mayıstan bu yana yaşadığı değer kaybının 3 katını talep ediyor. Bu da 258 milyar dolara denk geliyor.

KUMAR OLARAK İLAN EDİLMESİNİ İSTİYOR

Musk ve şirketlerinin Dogecoin'i teşvik etmesini engelleyecek bir kararın çıkarılmasını da talep eden Johnson, Dogecoin ticaretinin ABD ve New York yasalarına göre kumar olduğunun beyan edilmesini de istedi.

Piramit şeması veya piramit satış sistemi, bir mal varlığı veya para ortaya konularak katılımcının sisteme dahil edildiği ve başka katılımcılar bulması koşuluyla mal varlığı veya para kazanacağının vadedildiği bir dolandırıcılık yöntemi olarak biliniyor. 'Bu yöntem saadet zinciri' ismiyle de anılıyor.

BİR GÜNDE YÜZDE 75 YÜKSELTMİŞTİ

'Kripto para dostu' olarak bilinen dünyanın en zengin insanı Elon Musk 2021'den itibaren Twitter hesabı üzerinden sık sık Dogecoin'i destekleyen mesajlar yayımlamıştı.

Örneğin Musk 4 Şubat 2021'de bir roket fotoğrafı paylaşmış ardından 'Doge' yazmıştı. Bu tweetin üzerine Dogecoin 1 saat içerisinde yüzde 40 değer kazanmıştı.

Bu yükselişin ardından Elon Musk aynı gün ikinci bir paylaşımda bulunarak 'Bir şey değil' ifadelerini kullanmıştı. Bu mesajını Aslan Kral'dan bir sahneye kendisinin ve Dogecoin'in sembolü olan Shiba Inu cinsi köpeğin yerleştirildiği bir görsel ile paylaşmıştı. İkinci tweetin ardından söz konusu günde Dogecoin'in yükselişi yüzde 75'i bulmuştu.

Elon Musk'ın fiyatlardaki etkisini gösteren bir başka örnek ise 26 Mayıs 2021'de yaşanmıştı. Musk'ın Twitter hesabından işlem verimliliğini artırmak için Dogecoin geliştiricileriyle çalıştığını açıklamasıyla Dogecoin yüzde 26 değer kazanmıştı.

UYARIDA DA BULUNDU

Buna karşılık 7 Mayıs 2021'de ise Musk, yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini söyleyerek "Tüm paranızı yatırmak muhtemelen iyi bir fikir değil" uyarısında bulunmuştu. Bu açıklamanın ardından ise Dogecoin'de günlük yüzde 8'i bulan bir değer kaybı yaşanmıştı.

Mayıs ayında Elon Musk Dogecoin ile ilgili sık sık tweet atarken kripto paranın fiyatı da 8 Mayıs'ta gün içerisinde 0.73 dolara kadar yükselmişti. Bugün ise Dogecoin 0.06 dolara gerilemiş durumda. Yani Elon Musk coşkusuyla zirveden Dogecoin alanlar şu ana kadar yüzde 91.7'lik kayıp yaşadı. Piyasa değeri de yaklaşık 93 milyar dolardan 7 milyar dolar seviyelerine geriledi.