Kırmızı ve yeşil elma çeşitlere cilde çok fayda sağlamaktadır. Daha sağlıklı ve genç bir cilt için yüksek miktarda kolajen ve elastin içermektedir. Yapısında bol miktarda; A vitamini, B vitamini, B1 ve B2 vitamini, C vitamini ve E vitamini bulunmaktadır.

Elmanın Cilde Faydaları;

Cilt bakımı için yapılan maskelerde kullanılması oldukça fayda sağlamaktadır.

Genç ve canlı bir görünüme kavuşmaya yardımcı olmaktadır.

Güneşin zararlı ultraviyole ışınlarına karşı koruma sağlamaktadır.

Yaşın ilerlemesiyle oluşan kırışıklıkların giderilmesini sağlamaktadır.

Mikrop ve bakterilerden cildi arındırarak, enfeksiyonlara karşı koruma sağlamaktadır.

Cilde nemlendirme ve yanaklardaki renk pigmentlerin dengelenmesini sağlamaktadır.

Elma alınan A, B, C vitaminlerini saklayarak antioksidan özellik içermekte ve cildi korumaktadır.

Gözenekleri temizleyerek, sıkılaşmasını sağlamaktadır.