Elmanın 25 çeşit ve 6.000 kadar türü bulunmasının dışında sindirim sistemine, bağışıklık sistemine oldukça faydalı bir meyvedir. İçerdiği vitaminler ve mineraller açısından, tokluk hissi vermesinden dolayı da birçok diyet programında yer alan bir besin kaynağıdır. İçerdiği C K, B6 ve E vitamini oldukça yüksek düzeydedir. Ayrıca, fosfor, manganez, magnezyum, bakır minerallerini de yüksek oranda içermektedir. Vücut için önemli bileşenlerden olan niasin (B6),folat (B9),pantotenik asit (B5) de elmada bulunmaktadır.

Elmanın sindirim sisteminin çalışmasında oldukça yüksek yararı vardır. İçerdiği lif hazmı kolaylaştırır. Yüksek miktarda C vitamini içeren elma, bağışıklık sistemini güçlendirmede de en iyi yardımcıdır.

Elma dâhil tüm meyveleri kabuğuyla tüketmek, içerdiği vitamin ve mineralleri kaybetmemek için önemlidir. Kabuklu yenen bir elmanın ilk yararı diş etlerinde oluşan bakterilerin birikmesini önlemekle başlıyor. Yapılan araştırmalar elmanın çeşitli kanser türlerine karşı, direnci artırdığı yönündedir. Kalp sağlığında, karaciğerin temizlenmesinde, safra taşı ve basur oluşumunun engellenmesinde de oldukça etkilidir.

Her gün bir adet elma yiyerek vücudunuza gerekli olan lif, omega 3, omega 6 ihtiyacını karşılayabilirsiniz. Şeker oranı yüksek olduğundan dolayı, günden birden fazla elma yemek kilo almanıza neden olabilir.