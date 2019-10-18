18 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Elma sirkesi ile zayıflama konusu son zamanlarda çok fazla popüler oldu, ancak; elma sirkesinin faydası yıllardır bilinen bir gerçek. Elma sirkesi antioksidan etkisiyle; yüksek tansiyon, kolesterol ve kan şekeri düşürmede yardımcı olmaktadır.
Peki, elma sirkesi zayıflamaya ne şekilde katkı sağlar?
Elma sirkesi tüketilerek tek başına zayıflamaya etki sağlamaz. Ancak bir diyetle buna yardımcı olabilir. Daha az yemenizi ve diyeti sürdürmenizi sağlayıcı etkileri var. Yemek önceki ya da sonrasında tokluk hissi vermesi önemli bir etkisidir. Bu sayede, arada yeme isteği azalıyor ve diğer öğünde daha az yemeyi sağlıyor.
Elma sirkesi zayıflama programında kan şekerini kontrol edebiliyor. Bu sayede tatlı tarzı yiyeceklere olan iştahı azaltıyor. Fazla karbonhidrat alımından sonra içilen elma sirkesi, insülini; %19-34 arasında azaltarak kan şekerinin düşmesini önlüyor. Yemek yerken bir parça ekmek batırılıp alınırsa, kan şekerini %34 azaltıyor. Uyumadan önce 2 yemek kaşığı elma sirkesi açlık kan şekerini, %4’e indiriyor. Oldukça etkili olma nedeniyle diyet esnasında iyi bir yardımcı ek kalori yakıcı ve düzenleyici özelliği taşıyabilmektedir.
Diyet yaparken nasıl kullanmalısınız?
Bu konuda birçok öneri var ama en sağlıklısı diyetinizde bulunan salatalarda elma sirkesini kullanmanız. Bu sayede direkt alımlarda yaşanacak sıkıntıyı da ortadan kaldıracaktır. Ancak elma sirkesini organik olarak edinirseniz daha sağlıklı olacaktır. Sirke içmek asit içermesi nedeniyle mide sorunları yaratabilir o açıdan mutlaka ek bir gıda ile tüketmelisiniz.
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