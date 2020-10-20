Elma sirkesi maskesi, ciltteki yağ oranını dengelediğinden yağlı ciltlerin kullanımına oldukça uygundur. Ciltte meydana gelen sivilce, güneş lekeleri, yaştan dolaya oluşan lekeler ve ölü hücrelerin temizlenmesine fayda sağlamaktadır.

Elma Sirkeli Yüz Maske Tarifleri

Elma Sirkesi Maskesi 1

1 yemek kaşığı limon suyu, elma sirkesi ve gül suyunu karıştırın. Cildinizde bulunan leke ve sivilcelerin pamuk yardımı ile uygulayın. Ardından 30 dakika bekleyin ve soğuk su ile durulayın. Haftada 1 kere düzenli olarak uyguladığınızda cildinizdeki problemlerden kurtulabilirsiniz.

Elma Sirkesi Maskesi 2

1 kahve fincanı maden suyu ve elma sirkesini karıştırın. Ardından cildinizdeki sivilcelerin üzerine pamuk yardımı ile uygulayın. Cildinizde 30 dakika bekletin ve ılık su ile durulayın. Her gün düzenli olarak sabah ve akşamları sivilceleriniz geçene kadar yapabilirsiniz. Elma sirkesi içerisinde asetik asit bulunmamasına dikkat edin. Cildinize uyguladığınızda tahriş olmasına neden olabilir.