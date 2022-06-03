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Elliot Page: Hapsedilmiş hissettim - Magazin haberleri

Elliot Page: Hapsedilmiş hissettim

2007'de rol aldığı 'Juno' filmiyle Akademi Ödülü kazanan Ellen Page, cinsiyet değiştirdiğini açıklayıp, 'Elliot Page' adını almıştı. Hakkında bilinmeyenleri anlatan ünlü oyuncu, geçmişte kendisini hapsedilmiş hissettiğini ifade etti

03.06.2022 - 15:04 | Güncelleme: ABONE OL
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  • "Umbrella Academy"de rol alan oyuncu Ellen Page, 2014 tarihinde Las Vegas'ta gerçekleştirilen bir LGBT gençlik konferansında "Saklanmaktan yoruldum." açıklamasını yapmıştı. Ardından eşcinsel olduğunu duyuran Page, artık "Elliot" adını kullanacağını belirterek, trans birey olduğunu duyurmuştu.

  • "HAPSEDİLMİŞ HİSSEDİYORDUM"

    Son dönemde yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen oyuncu, Esquire dergisine verdiği röportajda geçmişine dair açıklamalarda bulundu.

    Elliot Page, kariyerinde yükselişe geçmesini sağlayan 2007 yapımı "Juno" adlı filmin tanıtımı için katıldığı etkinliklerde elbise giymeye zorlandığını ve kendini “hapsedilmiş” hissettiğini anlattı.

  • "İYİ DEĞİLDİM"

    "Elbisem, topuklularım ve tüm görüntümle hapsedilmiştim. İyi değildim ve birileriyle nasıl konuşacağımı bilmiyordum." diyen Page, "Juno' filmi patlamıştı ve bu insanlara tuhaf geliyordu. İnsanların anlayamadığını anladım. Ünlüsün, paran var ve elbise giymek zorundasın. Bu tepkiyi anlamıyorum.” şeklinde konuştu.

    Elliot Page, "İnsanların bu haltın beni gerçekten öldüreceğini anlamasını istedim." ifadelerini kullandı.

  • "KENDİ GERÇEĞİMLE YAŞAMAMI ÖĞRENMEMİ SAĞLADI"

    Page, ilk olarak 2007’de, 19 yaşındayken tanıştığı ve "An American Crime" adlı filmde birlikte çalıştığı oyuncu Catherine Keener ile konuşmaya başlayabildiğini anlattı.

    Oyuncu, 63 yaşında olan Keener’in kendisini dinlediğini, ayaklarının yere sağlam basmasını ve kendi gerçeğiyle yaşamayı öğrenmesini sağladığını söyledi.

  • "HİKAYEMİ PAYLAŞMAM ÖNEMLİ"

    Öte yandan 2007'de rol aldığı "Juno" filmiyle Oscar'a aday gösterilen Amerikalı oyuncu, geçen ay Oprah Winfrey’e konuşarak, trans bireylere yönelik tepkilerin ortasındayken, hikayesini paylaşmanın kendisi için "hayati ve önemli" olduğunu hissettiğini söylemişti.

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