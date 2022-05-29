Elli Kelimelik Mektuplar nerede, ne zaman çekildi ve uyarlama mı? soruları filmin 27 Mayıs akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanmasının ardından gündeme geldi. Eylül ayında seyirciyle buluşan 2021 yapımı Elli Kelimelik Mektuplar filminin başrolünde Tekin Temel, Gizem Karaca ve İlker Kızmaz gibi ünlü isimler yer alıyor. İşte, Elli Kelimelik Mektuplar konusu ve oyuncuları...
ELLİ KELİMELİK MEKTUPLAR FİLMİ KONUSU NEDİR?
Emir Khalizadeh'in yönetmenliğimi üstlendiği TRT ortak yapımı olan film Adnan Menderes döneminde bakanlık yapan Tevfik İleri'nin 27 Mayıs darbesiyle Yassıada'ya sürgün edilişini konu ediniyor.
Film adını, Yassıada mahkumlarının elli kelimeden fazla mektup yazamamasından alıyor ve Tevfik İleri'nin yaşadıklarını, ailesinin başından geçenleri mercek altına alıyor.
ELLİ KELİMELİK MEKTUPLAR FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
- Tekin Temel
- Gizem Karaca
- İlker Kızmaz
- İlhan Şeşen
- Derya Alabora
- Zafer Kırşan
ELLİ KELİMEK MEKTUPLAR UYARLAMA MI?
2021 yapımı film Sadık Yalsızuçanlar'ın Vefa Apartmanı adlı kitabından uyarlanmıştır.
ELLİ KELİMELİK MEKTUPLAR KİMİN HAYATI?
Film, Eski Milli Eğitim Bakanı Ahmet Tevfik İleri'nin sürgün döneminde yaşadıklarını konu ediniyor.
Cezası Yassıada'da ömür boyu hapse çevrilen Ahmet Tevfik İleri, Kayseri bölge cezaevinde hastalanarak vefat etmiştir.
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