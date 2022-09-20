Elleri olmadan dünyaya gelmişti! İşte çift kol nakli bekleyen Alihan'ın hayali

Konya Akşehir'de yaşayan Alihan Kılıç, annesi Pakize Kılıç'ın henüz hamileliğinin başındayken içtiği ilaç nedeniyle elleri oluşmadan dünyaya geldi. Akşehir Şehit İsmail Cem Yakınlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Bölümü'nü bitiren Alihan Kılıç, yaklaşık 5 yıldır AÜ Hastanesi'nde çift kol nakli olmayı bekliyor. Pandemi nedeniyle spor yaşamına ara vermek zorunda kaldığını anlatan Alihan Kılıç, Tek eksiğim ellerim. İnşallah çift kol nakli olacağım. Doğuştan olmayan kollarıma nakille sahip olabilirsem kısa sürede iyileşip arzu ettiğim hayata kavuşacağıma inanıyorum. Bunun için her gün dua ediyorum dedi.
ŞARTLAR NAKİL İÇİN İDEAL
AÜ Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından belirli aralıklarla test ve kontrolleri gerçekleştirilen Kılıç, nakil için şartlarının uygun olduğunu, dosyasında hiçbir eksik olmadığını, tek eksiğin bağış olduğunu söyledi. Nakil kararından sonra çift kol nakli olan Cihan Topal ve Mustafa Sağır'la defalarca telefonla görüştüğünü anlatan Kılıç, her ihtiyacını tek başına karşılayabildiğini, nakil olup daha rahat bilgisayar kullanmak istediğini belirterek, Tüm tedavi ve tetkiklerim yapıldı. Şu anda kontrol için buradayım her şey normal, bağış olmasını bekliyorum. İnşallah bağış yapıldığında ellerime ve yeni hayatıma kavuşacağım diye konuştu.
"6'NCI ÇİFT KOL NAKİLLİ OLMAK İSTİYORUM"
Liseyi 3 yıl önce bitirdiğini, şu an çalışmadığını aktaran Kılıç, Engelli kadrosundan girip bir kamu kuruluşunda çalışmak istiyorum. Bugün de büyük umutlarla doktorlarımla görüştüm. En yakın aday olduğumu ifade ettiler. Çok mutlu oldum. Yeniden testlerim yapıldı. Heyecanla bağış bekliyorum. Benden önce 5 kişi çift kol nakli oldu. 6 sayısı uğurlu sayım. 6'ncı çift kol naklini de ben olmak istiyorum. Okul futbol takımında hep 6 numaralı formayı giyerdim. İnşallah 6'ncı çift kol nakilli olmak istiyorum dedi.
YÜZÜK VE SAAT TAKMAK İSTİYOR
Çift kol nakli olduktan sonra hayallerini gerçekleştirmek istediğini dile getiren Kılıç, Araba kullanmayı çok hayal ediyorum. Annemin, kardeşlerimin ellerini tutmak ve parmağıma yüzük takmak istiyorum. Koluma saat takmak isterim. On parmağımın olduğu ellerimin olmasını istiyorum. Spor yapmayı seviyorum fakat pandemi nedeniyle ara vermek zorunda kaldım. Evde spor yapmaya devam ettim. Müzikle ilgileniyorum. Evde boş zamanlarımı müzik dinleyerek, türkü söyleyerek geçiriyorum diye konuştu.
'BAĞIŞLAYIN, CANA CAN KATIN'
Nakil bekleyen tek hastanın kendisi olmadığını, bu bilinçle tüm organlarını bağışladığını söyleyen Alihan Kılıç, Ben 5 yıldır bekliyorum. Böbrek, kalp, karaciğer, akciğer, kornea, yüz nakli bekleyen hastalar da var. Bu tür nakil bekleyen hastaların da şifa bulmasını istiyorum. Herkesi organ bağışına davet ediyorum. Bizim durumumuzda sizin yakınınız da olabilir. Beni de bir oğlunuz, çocuğunuz gibi düşünün, benim de kollarım olsun hayata sarılayım. Bağışlayın, cana can katın. Ben de tüm organlarımı bağışladım dedi.
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