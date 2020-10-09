Ellerdeki yaradan koronavirüs bulaşır mı?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, ellerdeki yaradan koronavirüs (Covid-19) bulaşır mı?sorusuna açıklık getirdi. Twitter hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Japonya’da yayınlanan bir araştırmada Covid 19’a neden olan SARS-CoV-2 virüsünün, insan derisinde 9 saat kaldığı gösterildi. Bu süre, grip virüsüne kıyasla yaklaşık 4 kat daha uzun. Bu bilgi Covid 19’dan korunmada el hijyeninin önemini bir kez daha göstermiş oldu.
"TOKALAŞTIĞIMIZDA VİRÜS DOĞRUDAN ELİMİZE BULAŞABİLİR"
Öksürüp, hapşırırken etrafa damlacıkların yayılmasını önlemek için elleriyle ağzını kapatan kişiler, eğer grip ve Covid 19 gibi solunum yolu virüslerini taşıyorsa, virüslü damlacıklarla ellerini bulaştırmış olurlar. O kişiyle tokalaştığımızda virüs doğrudan elimize bulaşabilir. Ya da elleriyle asansör düğmesi, kapı kolu, otobüslerdeki tutamaklar, merdiven tırabzanlarına dokunduğunda, virüsü oralara eker ve biz de aynı yüzeylere dokunursak virüsü almış oluruz. Aslında cildimizde yara, bere, çizik yoksa, virüs deriden geçmez. Ancak, ellerimizi ağız, burun veya gözlerimize temas ettirirsek -farkında olmadan günde binlerce kez bunu yaparız- kendi ellerimizle kendimizi enfekte etmiş oluruz.
Öncelikle, hapşırık ve öksürüğümüzü ellerimizle değil; dirseğimizle kapamalıyız veya ceketimizin iç yüzüne öksürüp, hapşırmalıyız. Salgın dönemlerinde başkalarıyla tokalaşmak güvenli değil. Ellerimize mukayyet olmalı, herkesin dokunduğu eşyalara, yüzeylere olabildiğince el sürmemeliyiz. Eğer bu yüzeylere, eşyalara dokunduysak, hemen ellerimizi su ve sabunla yıkamalı; yıkamadan önce ellerimizi ağzımıza, burnumuza ve gözlerimize temas ettirmemeliyiz.
"CİLDİMİZDEKİ YARA, BERE VE ÇİZİKLER BİZİ DIŞ TEHDİTLERE AÇIK HALE GETİRİR"
Eğer su ve sabunla ellerimizi yıkama imkanımız yoksa, -örneğin toplu taşımada yolculuk ederken- asgari yüzde 70’lik alkol içeren kolonya veya el dezenfektanlarıyla ellerimizi dezenfekte edebiliriz. Ellerimize iyi bakmalıyız. Cildimizdeki yara, bere ve çizikler bizi dış tehditlere açık hale getirir" açıklamasında bulundu.
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