        Ellerde kaşıntı ve kuruluk giderek artıyor mu? El egzaması hakkında bilmeniz gerekenler

        Egzama ellerinizde mi başladı? Belirtiler, nedenler ve doğal çözümler nelerdir?

        Modern yaşamın vazgeçilmezi haline gelen temizlik ürünleri ve sık el yıkama alışkanlığı, ellerde ciddi cilt problemlerine yol açabiliyor. El egzaması, günümüzde giderek daha fazla kişiyi etkiliyor. Peki, bu cilt hastalığı neden olur ve nasıl önlenebilir? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2025 - 09:00 Güncelleme: 24.08.2025 - 09:00
        Giderek daha fazla kişiyi etkiliyor
        Elinizde oluşan çatlaklar, su dolu kabarcıklar ve inatçı kuruluk sadece basit bir cilt kuruluğu değil, egzama olabilir. Bu durumun arkasında yatan çevresel ve genetik faktörleri öğrenin, doğal çözümlerle semptomları hafifletin.

        Kserozis'in belirtileri neler?
        Kserozis'in belirtileri neler?
        Sivilcelerden hızlıca kurtulma yöntemleri!
        Sivilcelerden hızlıca kurtulma yöntemleri!

        ELDE EGZAMA NEDİR?

        Elde egzama, ellerde kuruluk, kaşıntı, kızarıklık ve çatlamaya neden olan iltihaplı bir cilt hastalığıdır. Tıbbi adıyla “el dermatiti” olarak da bilinir. Cilt bariyerinin zayıflaması sonucu gelişen bu durum; çevresel etkenler, alerjen maddeler ve bağışıklık sisteminin tepkileriyle tetiklenebilir.

        Genellikle ellerin üst yüzeyinde, parmak aralarında ve avuç içlerinde görülür. Egzama, cildin hassasiyetini artırır ve dış etkenlere karşı daha savunmasız hale getirir. Tedavi edilmediği takdirde kronikleşebilir ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir.

        Unutulmamalıdır ki el egzaması bulaşıcı bir hastalık değildir. Ancak kaşımaya bağlı ciltte oluşan yaralar, enfeksiyon riskini artırabilir. Bu nedenle doğru tanı ve tedavi için bir dermatoloji uzmanına başvurmak önemlidir.

        ELDE EGZAMANIN NEDENLERİ

        ALERJENLERLE TEMAS

        Nikel, lateks, parfüm gibi maddelere karşı gelişen alerjik reaksiyonlar egzamanın en sık sebeplerindendir. Bu maddelere maruz kalan ciltte bağışıklık sistemi aşırı tepki verir ve iltihap oluşur.

        TAHRİŞ EDİCİ KİMYASALLAR

        Temizlik ürünleri, sabunlar, deterjanlar ve dezenfektanlar gibi kimyasallar, cildin koruyucu tabakasına zarar vererek tahrişe neden olabilir.

        SIK EL YIKAMA

        Elleri sık sık yıkamak, cildin doğal nemini kaybetmesine ve kurumasına yol açar. Bu durum egzama oluşumunu kolaylaştırır, özellikle sıcak su ve sert sabunlar bu etkiyi artırır.

        GENETİK YATKINLIK

        Ailesinde astım, saman nezlesi veya atopik dermatit olan kişilerde el egzaması daha sık görülür. Genetik faktörler cilt bariyerinin hassaslaşmasına yol açabilir.

        STRES

        Yoğun stres, bağışıklık sistemi üzerinde doğrudan etkilidir. Bu da egzama ataklarının tetiklenmesine ya da şiddetlenmesine neden olabilir.

        MESLEKİ MARUZİYET

        Kuaförler, sağlık çalışanları, temizlik görevlileri ve aşçılar gibi mesleği gereği kimyasal maddelerle sık temas eden kişilerde el egzaması daha yaygındır. Bu durum "mesleki dermatit" olarak da adlandırılır.

        ELDE EGZAMANIN BELİRTİLERİ

        El egzaması genellikle aşağıdaki belirtilerle kendini gösterir:

        - Kızarıklık ve kuruluk: Cilt gerginleşir, pullanma görülür.

        - Kaşıntı, yanma, batma: Özellikle en belirgin belirtilerden biridir.

        - Kabuklanma ve pul pul dökülme: Kuruluk şiddetlendikçe cilt dökülür.

        - Su dolu kabarcıklar: Akut evrede kaşıntılı ve sulu kabarcıklar oluşabilir.

        - Çatlama ve kanama: Kuruyan cilt çatlayarak kanayabilir.

        - Sertleşmiş ve kalınlaşmış deri: Uzun süren egzama durumlarında cilt kalınlaşır.

        BAŞLANGIÇ AŞAMASINDA ELDE EGZAMA NASIL ANLAŞILIR?

        Erken teşhis, egzamayı kontrol altına almak açısından oldukça önemlidir. Başlangıç belirtileri şunlardır:

        - Hafif gerginlik ve kuruluk hissi

        - Özellikle temizlik ürünlerinden sonra artan kaşıntı

        - Parmak aralarında veya elin üst kısmında hafif kızarıklık

        - Nemlendirici kullanılsa da geçmeyen pul pul dökülme

        DOĞAL YÖNTEMLERLE EL EGZAMASINA DESTEK

        UYARI: Doğal yöntemler, el egzamasının belirtilerini hafifletmek için destekleyici olabilir. Ancak bu uygulamalar tıbbi tedavinin yerine geçmez; şiddetli durumlarda mutlaka uzman görüşü alınmalıdır.

        Hindistan Cevizi Yağı

        Doğal nem bariyerini güçlendiren hindistan cevizi yağı, iltihabı azaltarak cildi yatıştırır. Organik ve soğuk sıkım ürünler tercih edilmelidir.

        Aloe Vera

        Aloe vera jeli, kaşıntı ve kızarıklığı azaltan anti-inflamatuar bileşenler içerir. Taze yapraktan çıkarılan jel, doğrudan egzamalı bölgeye uygulanabilir.

        Zeytinyağı ve Bal Maskesi

        Zeytinyağı nemlendirirken, bal antibakteriyel etkisiyle enfeksiyon riskini azaltır. Karışım, ellere sürülüp 20 dakika bekletildikten sonra durulanabilir.

        Elma Sirkesi

        Cildin pH dengesini düzenleyerek kaşıntıyı hafifletir. Mutlaka suyla seyreltilerek (1 ölçek sirke, 2 ölçek su) kullanılmalıdır.

        ELDE EGZAMAYI ÖNLEME YOLLARI

        El egzamasını tamamen önlemek mümkün olmasa da alınacak bazı önlemlerle risk azaltılabilir:

        - Düzenli nemlendirme yapın.

        - Tahriş edici kimyasallardan kaçının.

        - Temizlik sırasında eldiven kullanın.

        - Hipoalerjenik ve parfümsüz ürünler tercih edin.

        - Ilık su kullanın, sıcak sudan kaçının.

        - Stresi azaltmaya çalışın (meditasyon, nefes egzersizleri vs.).

        - Alerjen içerikli yiyeceklerden uzak durun.

        UZUN DÖNEMDE TEKRARLANMAYI ÖNLEMEK İÇİN

        - Ellerinizi her gün düzenli şekilde nemlendirin.

        - Koruyucu eldiven kullanımını alışkanlık haline getirin.

        - Cilt dostu sabun ve ürünler kullanın.

        - Cilt sağlığınız için dengeli beslenmeye özen gösterin.

        - Egzama takibinde düzenli olarak dermatoloğunuza danışın.

        Görsel Kaynak: istockphoto

