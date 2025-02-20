Bir anda ortaya çıkan ve geçmek bilmeyen sivilcelerinizden bu yöntemlerle hızlıca kurtulabilirsiniz!

Bir anda ortaya çıkan ve geçmek bilmeyen sivilcelerinizden bu yöntemlerle hızlıca kurtulabilirsiniz!

Herhangi bir sebepten ötürü genellikle yüz bölgesinde ortaya çıkan ve uzun süre geçmeyen sivilcelerden doğal yöntemlerle hızlı bir şekilde kurtulmak mümkündür.

SİVİLCE NEDİR?

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Sivilceler, ölü deri hücreleri ve yakındaki bezlerden gelen yağ (sebum) ile tıkanan gözeneklerdir. Gözenekler tıkandığında, sivilce olarak bildiğimiz küçük kırmızı şişlikleri oluştururlar. Tıkalı gözenekler ayrıca siyah noktalara (tıkalı açık gözenekler) ve beyaz noktalara (tıkalı kapalı gözenekler) veya daha kötüsü, püstül adı verilen iltihaplı irin dolu şişliklere ve sert ve ağrılı kistlere dönüşebilir.

SİVİLCELERİN OLUŞMA SEBEPLERİ NELERDİR?

Sivilcelere birçok faktör katkıda bulunur ve bunlar genellikle vücudumuzdaki hormonal değişikliklerden kaynaklanır. Ergenlik gibi yaşam evreleri ve kadınlar için hamilelik ve menopoz vücudumuzun çok fazla yağ üretmesine ve/veya çok fazla cilt hücresi dökmesine neden olabilir. Ve aylık dönemi unutmayalım! Bu değişikliklerle birlikte, birkaç sivilce ortaya çıktığında, normal cilt bakterileri gözeneklerde aşırı hızlanmaya başlar. Bu bakteri bolluğu cildi tahriş eder ve sivilceleri daha da iltihaplandırır.

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SİVİLCELERDEN HIZLICA KURTULMANIN YOLLARI NELERDİR?

1. PEELİNG YÖNTEMİ

Peeling yapmak, ölü deri hücrelerini ve birikmiş kirleri temizleyerek cildin yenilenmesine katkı sunar. Aşırıya kaçmayan peeling ile derideki gözenekler açılır. Pürüzsüz bir cilt görünümü sağlar. Cilt tipine uygun bir peeling ürünleriyle ile yüzdeki yağ, kir ve makyaj artıkları yok edilir. Haftada bir veya iki kez peeling ürünleri nazikçe cilde uygulanabilir.

2. BUZ YÖNTEMİ

Sivilceniz kırmızı, iltihaplı ve hassassa, biraz buz kullanmak yardımcı olabilir. Buzun soğuk sıcaklığı, etrafındaki kan damarlarını sıkılaştırarak iltihabı azaltabilir. Ayrıca, yaşayabileceğiniz herhangi bir ağrıyı azaltmaya da yardımcı olabilir. Buzu güvenli bir şekilde kullanmak için, bir beze veya kağıt havluya sarın ve ardından sivilceye her seferinde sadece birkaç dakika uygulayın.

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3. SALİSTİK ASİT İÇEREN ÜRÜNLER KULLANIN

Salisilik asit , cildinizi eksfoliye eden ve gözenekleri açmaya yardımcı olan bir beta-hidroksi asittir . Ayrıca losyonlar, kremler ve yıkama jelleri gibi çeşitli formlarda da mevcuttur. Ve bunun için reçeteye ihtiyacınız yoktur. Salisilik asit ayrıca cilt tahrişine ve kuruluğa neden olabilir. Hassas bir cildiniz varsa daha düşük bir konsantrasyonla başlamak en iyisidir.

4. SİVİLCE BANDI Sivilce bantları genellikle sivilcelerden gelen fazla yağı ve irini emmeye yardımcı olan jel oluşturan bir maddeden (hidrokolloid) yapılır. Bazıları ayrıca akneyi tedavi eden bileşenlerle (salisilik asit ve benzoil peroksit gibi) gelir. Tüm sivilce bantları işe yaramaz , ancak bazıları kızarıklığı, yağ salgısını ve koyu lekeleri azaltabilir. Kırmızı ve iltihaplı bir sivilce için, akne karşıtı bileşenler eklenmiş bantları arayın. 5. GÜNEŞ KREMİ KULLANIN Güneş ışınları akne eğilimli ciltler için belli oranda yararlı olabilir. Ancak aşırı güneş ışınlarından çekinmek gerekir. Güneş ışınları ciltteki yağ oranını artırabilir ve gözenekleri tıkayabilir. Bu da sivilce oluşumuna yol açabilir. Cildi güneşten korumak için her mevsim güneş kremi kullanılmalıdır. Ayrıca geniş kenarlı şapka ve gözlük takılmalı. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde dışarıya çıkmaktan kaçınılmalıdır. REKLAM 6. NEMLENDİRİCİ KULLANIMI Yağlı bir ciltte bile nemlendirici ihmal edilmemelidir. Bu sağlıklı bir cilt bariyeri için gereklidir. Nemlendirici ürünler kullanarak cilde nem ve besin aşılanabilir. Bu uygulama yapılırken gözenekleri tıkamayan hafif, yağsız ve su bazlı nemlendiricilerin tercihine özen gösterilmelidir. 7. YEŞİL ÇAYLI TONİK Yeşil çay, hem içerken hem de tonik olarak kullanılırken antioksidan özelliği sayesinde evde sivilce temizleme yaparken toksinlerden sizi kurtarır. Yüzünüzü yeşil çaylı tonikle sildiğiniz zaman sivilcelerin yayılmasını önleyebilirsiniz. 8. HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI Doğal Hindistan cevizi yağı ile cildinizi nemlendirirseniz oluşan sivilceler kurur ve gözenekleriniz daha sık hale gelerek evde sivilce kurutma noktasında oldukça etkili bir çözüm elde etmiş olursunuz. Sivilcelerinizde ciddi bir artış söz konusuysa makyajlarınızı da gül suyuyla temizleyebilirsiniz. 9. LİMON SUYU Eğer hassas bir cilt yapınız varsa evde sivilce tedavisi için asidik bir etkiye sahip olan limon suyu tavsiye edilir. Limon suyu sivilceleri kısa sürede kurutur, iltihapları temizleye katkıda bulunur ve gözenekleri arındırır. 10. ELMA SİRKESİ Ciltteki yağ üretimini azaltarak gözenekleri küçültmekte ve sivilceye neden olan bakterilere karşı savaşmaktadır. Sivilce tedavisinde kullanırken elma sirkesini su ile seyreltmek ve bir pamuk aracılığı ile cilde uygulamak gerekmektedir. Kaşıntıya karşı koymak neden bu kadar zor? Alerjiler hakkında bilinmesi gerekenler